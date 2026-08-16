Πένραϊς: Σούπερ ντεμπούτο στη Σκωτία με γκολ και ασίστ για τη Ρέιντζερς!
Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ντεμπούτο με τη Ρέιντζερς ο Τζέιμς Πένραϊς. Ο Σκωτσέζος επαναπατρίστηκε μετά το deal της ΑΕΚ με τους Προτεστάντες για τον δανεισμό του και από την πρώτη του συμμετοχή με τη νέα του ομάδα φάνηκε σαν στο... σπίτι του.
Συγκεκριμένα ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση απέναντι στη Σεντ Μίρεν και πρωταγωνίστησε με γκολ και ασίστ στην πρόκριση της ομάδας του στο League Cup με το άνετο 5-1.
Συγκεκριμένα στο 52΄ο Πένραϊς σέρβιρε το 3-1 στον Γκασαμά και δυο λεπτά αργότερα άνοιξε λογαριασμό με τη νέα του ομάδα. Έπειτα από αστραπιαία αντεπίθεση, ο Σκωτσέζος βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε στα δίχτυα για το 4-1, πανηγυρίζοντας έξαλλα το πρώτο του γκολ.
Brilliant by James Penrice on debut 👏
The new signing assists Djeidi Gassama to make it 3-1 to @RangersFC 🔵#PremierSportsCup pic.twitter.com/U361gUpttX— Premier Sports (@PremSportsTV) August 16, 2026
James Penrice adds to his assist with a goal on his @RangersFC debut! 🔵— Premier Sports (@PremSportsTV) August 16, 2026
He's looking like a good signing already 🙌#PremierSportsCup pic.twitter.com/L9QLfSaTgJ
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