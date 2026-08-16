Η απόκτηση του Κέρβιν Αριάγα από την ΑΕΚ αναμένεται να προσθέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά με όσα υπάρχουν ήδη στον κιτρινόμαυρο άξονα της μεσαίας γραμμής.

Η ΑΕΚ εκτός από τον Μιλάν Βιτάλις, όπως είχε τονίσει στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς, ήταν πιθανό να κινηθεί και για ακόμα έναν παίκτη για τη μεσαία της γραμμής. Αυτό ήταν το ιδανικό για τον Σέρβο τεχνικό, με τους κιτρινόμαυρους πράγματι να ετοιμάζονται να κάνουν δικό τους τον Κέρβιν Αριάγα.

Το όνομα του 28χρονου χαφ από την Ονδούρα είχαν αποκαλύψει πριν δέκα μέρες στην Ισπανία και συγκεκριμένα είχε γίνει γνωστό από τον Cadena Ser, τονίζοντας ότι αποτελεί μεταγραφικό στόχο της ΑΕΚ, η οποία προχώρησε τις τελευταίες μέρες τις επαφές με τη Λεβάντε και κατάφερε να κλείσει τη συγκεκριμένη μεταγραφική υπόθεση.

Ο Αριάγα θα πετάξει για την Αθήνα (αναμένεται να φτάσει στη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής) προκειμένου να περάσει τα ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ υπογράφοντας ως το 2030. Εφόσον όλα πάνε καλά, η ΑΕΚ θα προσθέσει έναν πέμπτο παίκτη για το βασικό rotation της μεσαίας γραμμής μετά τους Μαρίν, Κάιρινεν, Βιτάλις και Μάνταλο. Έναν χαφ που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και ως στόπερ, σύμφωνα με το βιογραφικό του.

Νέα στοιχεία στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ με τον Αριάγα βάζει στον άξονα της μεσαίας γραμμής έναν ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν οι επιλογές του ρόστερ για τη συγκεκριμένη θέση. Ο Αριάγα είναι ένας αμυντικός χαφ που έχει δύναμη και σκληράδα στο παιχνίδι του. Δίνει ένταση στις μονομαχίες, παλεύει για δεύτερες μπάλες, ενώ αποτελεί μια aggresive και πληθωρική παρουσία μπροστά από το κέντρο της άμυνας, εκμεταλλευόμενος και το ύψος του (1,91μ.) στο ψηλό παιχνίδι.

Γενικότερα πρόκειται για έναν χαφ με αθλητικά χαρακτηριστικά που πατάει σε αρκετούς χώρους και ασκεί πίεση στους αντιπάλους του. Ενδιαφέρον έχει πως έχει μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του, περιγράφοντας ακριβώς έναν παίκτη που είναι διατεθειμένος να παλέψει για κάθε μπάλα μέσα στο γήπεδο:

«Είμαι ένας παίκτης που προσπαθεί να τα δίνει όλα. Πέρα από τα λάθη που γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν μου αρέσει να χάνω. Πιστεύω ότι είμαι ένας παίκτης που προσπαθεί να τα δίνει όλα και να προσφέρει στην ομάδα. Ένας μαχητικός παίκτης, πάνω απ’ όλα ένας εργάτης, όπως έχω πει πάντα».

Η καριέρα του Κέρβιν Αριάγα

Ο υψηλόσωμος Κέρβιν Αριάγα, που είναι διεθνής με την Εθνική Ονδούρας με 45 συμμετοχές, ξεκίνησε την καριέρα του στην Πλατένσε και Μαραθόν της πατρίδας του, πριν πάρει μεταγραφή για το MLS και τη Μινεσότα τον Φεβρουάριο του 2022. Εκεί μετά από δυόμιση χρόνια παρουσίας και 65 συμμετοχές συνολικά έκανε το επόμενο βήμα παίρνοντας μεταγραφή στην Ευρώπη. Αυτό δηλαδή που επιζητούσε.

Η Παρτιζάν τον έκανε δικό της πληρώνοντας 500.000 ευρώ, ωστόσο στη Σερβία δεν κάθισε πολύ. Μετά από ένα εξάμηνο έφυγε δανεικός στη Σαραγόσα, σε ένα περιβάλλον πιο οικείο για τον ίδιο λόγω της γλώσσας και το περσινό καλοκαίρι μονιμοποιήθηκε στην Ισπανία. Όχι στη Σαραγόσα, αλλά στη Λεβάντε, η οποία πλήρωσε στην Παρτιζάν το ποσό που είχε δαπανήσει για να τον αποκτήσει και τον έφερε στη Βαλένθια για την επόμενη τριετία.

Ο Αριάγα πήρε φανέλα βασικού στον άξονα της μεσαίας γραμμής της Λεβάντε και τη βοήθησε να παραμείνει στη La Liga, με 27 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ. Έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ανώτατο επίπεδο έπειτα από το αρχικό του πέρασμα από τη Segunda Division. Κι αυτό ήταν που τον είχε βάλει στο στόχαστρο ομάδων όπως η Θέλτα και η Τζένοα, πέραν της ΑΕΚ, οι οποίες επίσης είχαν διεκδικήσει την υπογραφή του το φετινό καλοκαίρι.