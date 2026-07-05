Στην Ιταλία αναφέρουν ότι η ΑΕΚ παίρνει δανεικό τον Χρήστο Αλεξίου από την Ίντερ με οψιόν αγοράς, κάτι που επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ.

Η ΑΕΚ έχει πατήσει για τα καλά το μεταγραφικό «γκάζι». Βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες επαφές για να κάνει δικό της τον 27χρονο Φινλανδό χαφ της Σπάρτα Πράγας, Κάαν Καϊρίνεν, ενώ υπογράφει τον 21χρονο Έλληνα στόπερ Χρήστο Αλεξίου από την Ίντερ.

Ο Αλεξίου βρίσκεται στην Ελλάδα, περνάει ιατρικά και ολοκληρώνει τη μετακίνησή του στην ΑΕΚ, η οποία θα είναι με μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, η συμφωνία της ΑΕΚ με την Ίντερ για τον Αλεξίου είναι για δανεισμό ενός έτους και οψιόν αγοράς του. Αυτή ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, ενώ η Ίντερ διατηρεί το δικαίωμα για την επαναγορά του παίκτη.

Το who is who του Αλεξίου

Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ με ύψος 1.86μ. και αποτελούσε διακαή πόθο της Ίντερ όταν ήταν μόλις 15 ετών, με τους Ιταλούς να είναι διατεθειμένοι τότε να επενδύσουν έως και 1 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από τον Ατρόμητο. Πήγε στο Μιλάνο στα 16, τελικά τον αγόρασαν στα 17 του και αποζημίωσαν με 80.000 τους Περιστεριώτες επειδή τον είχαν «δανειστεί» επί 10 μήνες.

Ο Αλεξίου είναι διεθνής στην Κ21 της Εθνικής, όπου μετρά 11 εμφανίσεις με ένα γκολ, ενώ την περασμένη σεζόν κατέγραψε 32 συμμετοχές με δύο τέρματα και μία ασίστ με την Primavera των Νερατζούρι.