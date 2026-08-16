Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Κέρβιν Αριάγα καθώς η περίπτωση του 28χρονου χαφ της Λεβάντε έκλεισε με τον ίδιο να αναμένεται να ταξιδέψει στην Αθήνα για να υπογράψει ως το 2030.

Τη μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγα ολοκληρώνει η ΑΕΚ, η οποία όπως αναφέρουν στην Ισπανία και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, έφτασε σε συμφωνία με τη Λεβάντε για την απόκτηση του 28χρονου χαφ από την Ονδούρα!

Η Ένωση ήταν σε προχωρημένες επαφές με τη Λεβάντε για να κάνει δικό της τον Αριάγα, με τους κιτρινόμαυρους να δίνουν τα χέρια με τον ισπανικό σύλλογο, όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες από την Ισπανία, κάτι που επιβεβαιώνεται κι από το ρεπορτάζ. Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ Χερμάν Μουνιόθ, η Λεβάντε θα βάλει στα ταμεία της ένα ικανοποιητικό ποσό, χωρίς ωστόσο να αναφέρει το ύψος του.

🐸 INFO #LevanteUD



‼️ Noticia.



🇬🇷 KERVIN ARRIAGA se marcha al AEK ATENAS.



✈️ El jugador volará en las próximas horas hacia la capital griega para firmar su nuevo contrato hasta 2030 con un equipo Champions.



💰 El Levante recibirá una buena cantidad por el traspaso.



🤝… pic.twitter.com/I8Xt33K1z4 — Germán Muñoz (@German_ml23) August 16, 2026

Μάλιστα, ο Αριάγα αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να ταξιδέψει από την Ισπανία για την Αθήνα προκειμένου να τελειώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, υπογράφοντας ως το 2030. Ο 28χρονος χαφ ήταν στην αποστολή της Λεβάντε για το παιχνίδι της La Liga με την Εσπανιόλ, ωστόσο φέρεται να αποχώρησε από τη Βαρκελώνη και το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει η ομάδα, επιστρέφοντας στη Βαλένθια ώστε στη συνέχεια να πετάξει για την Ελλάδα.

Η μεταγραφή του Αριάγα στην ΑΕΚ μπαίνει λοιπόν στην τελική της ευθεία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προσθέτει έναν χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά για τον άξονα της μεσαίας του γραμμής, με τον υψηλόσωμο (1,91μ.) χαφ να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει και ως στόπερ αν χρειαστεί.

Η καριέρα του Κέρβιν Αριάγα

Ο Κέρβιν Αριάγα, που είναι διεθνής με την Εθνική Ονδούρας με 45 συμμετοχές, ξεκίνησε την καριέρα του στην Πλατένσε και Μαραθόν της πατρίδας του, πριν πάρει μεταγραφή για το MLS και τη Μινεσότα τον Φεβρουάριο του 2022. Εκεί μετά από δυόμιση χρόνια παρουσίας και 65 συμμετοχές συνολικά έκανε το επόμενο βήμα παίρνοντας μεταγραφή στην Ευρώπη. Αυτό δηλαδή που επιζητούσε.

Η Παρτιζάν τον έκανε δικό της πληρώνοντας 500.000 ευρώ, ωστόσο στη Σερβία δεν κάθισε πολύ. Μετά από ένα εξάμηνο έφυγε δανεικός στη Σαραγόσα, σε ένα περιβάλλον πιο οικείο για τον ίδιο λόγω της γλώσσας και το περσινό καλοκαίρι μονιμοποιήθηκε στην Ισπανία. Όχι στη Σαραγόσα, αλλά στη Λεβάντε, η οποία πλήρωσε στην Παρτιζάν το ποσό που είχε δαπανήσει για να τον αποκτήσει και τον έφερε στη Βαλένθια για την επόμενη τριετία.

Ο Αριάγα πήρε φανέλα βασικού στον άξονα της μεσαίας γραμμής της Λεβάντε και τη βοήθησε να παραμείνει στη La Liga, με 27 συμμετοχές, τρία γκολ και τρεις ασίστ. Έδειξε δηλαδή ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ανώτατο επίπεδο έπειτα από το αρχικό του πέρασμα από τη Segunda Division. Κι αυτό ήταν που τον είχε βάλει στο στόχαστρο ομάδων όπως η Θέλτα και η Τζένοα, πέραν της ΑΕΚ, οι οποίες επίσης είχαν διεκδικήσει την υπογραφή του το φετινό καλοκαίρι.