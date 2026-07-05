Κάαν Καϊρίνεν: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να κάνει δικό της τον χαφ που κουμπώνει στα «θέλω» του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ είναι μια ανάσα από το να τελειώσει τη μεταγραφή του Κάαν Καιρίνεν από τη Σπάρτα Πράγας και ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζεται να προσθέσει τον χαφ με τα χαρακτηριστικά που ήθελε για τη μεσαία γραμμή. Ποια τα δυνατά του στοιχεία σύμφωνα με το Wyscout.

Η ΑΕΚ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς για να τελειώσει άμεσα με δύο μεταγραφικές υποθέσεις. Κάνει δικό της τον Χρήστο Αλεξίου από την Ίντερ για το κέντρο της άμυνας με δανεισμό και οψιόν αγοράς, ενώ είναι σε πολύ προχωρημένες επαφές για να τελειώσει τη μεταγραφή του Κάαν Καϊρίνεν από τη Σπάρτα Πράγας.

Ο Καϊρίνεν είναι ο εκλεκτός του Νίκολιτς για τον άξονα της μεσαίας γραμμής και η ΑΕΚ θέλει να ολοκληρώσει σύντομα με τα τυπικά που απομένουν στοχεύοντας ο παίκτης να ταξιδέψει Ελλάδα μέσα στα επόμενα 24ωρα για να ανακοινωθεί και να φύγει στη συνέχεια για την Ολλανδία στην προετοιμασία της ΑΕΚ.

Ο Νίκολιτς μαζί με τον Ριμπάλτα είχαν κυκλώσει το όνομα του 27χρονου έμπειρου Φινανδού χαφ, ο οποίος έχει παραστάσεις από πρωταθλητισμό στη Σπάρτα Πράγας τα τελευταία χρόνια και ήταν ο χαφ με τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Σέρβος τεχνικός να προσθέσει στον άξονα της μεσαίας γραμμής των κιτρινόμαυρων.

Εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια ο Καϊρίνεν

Όπως είναι γνωστό, ο Νίκολιτς δεν θέλει καθαρά «εξάρια» στον άξονα, αλλά χαφ που θα είναι καλοί χειριστές της μπάλας και αυτό αποδεικνύεται στην περίπτωση του Καϊρίνεν, ο οποίος όπως προκύπτει από το Wyscout έχει φοβερά νούμερα στις μεταβιβάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι συνολικά στην καριέρα του ο 27χρονος Φινλανδός μέσος έχει ποσοστό επιτυχίας 88,2% στο passing game. Οι πάσες του στο τελευταίο τρίτο έχουν ακρίβεια 76,8%, οι πάσες του μέσα στην αντίπαλη περιοχή έχουν ευστοχία 52,2% και οι προωθητικές μπαλιές του επιτυχία 76,3%.

Επίσης ο Καϊρίνεν έχει 54% επιτυχία στις μακρινές μπαλιές, ενώ ακόμα και στις λιγοστές σέντρες που πραγματοποιεί, επιβεβαιώνει και εκεί την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση με 42,6% ακρίβεια μέσο όρο.

Όσον αφορά τα ανασταλτικά του ποσοστά, σύμφωνα με το Wyscout, ο Φινλανδός χαφ έχει μέσο όρο 61,8% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, 54,3% κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, 42,8% κερδισμένες δεύτερες μπάλες, 3,3 κοψίματα και 7,7 ανακτήσεις μπάλας, εκ των οποίων το 45,6% στο μισό του αντιπάλου.