Το Gazzetta κοιτά πίσω από την υπομονή του Ολυμπιακού για τον Πέταρ Στάνιτς αλλά τη περίεργη διαχείριση της Λουντογκόρετς.

Το σήριαλ του Πέταρ Στάνιτς καλά κρατεί. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει από την πρώτη στιγμή ότι έχει ξεχωρίσει σε μεγάλο βαθμό την περίπτωση του 24χρονου μεσοεπιθετικού της Λουντογκόρετς.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Europa League αλλά και το στυλ παιχνιδιού του που κουμπώνει άρτια σε αυτό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Για αυτόν τον λόγο οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν με το... καλημέρα ότι δεν μπήκαν απλά στη διεκδίκηση του αλλά αποφασισμένοι να κλείσουν το συντομότερο τον Σέρβο παίκτη.

Αρχικά μπήκαν... σφήνα στην Αλκμάαρ και στη συνέχεια τα έβαλαν τόσο με την Μπέτις και τη Σεβίλλη όσο και τη νεοφώτιστη Κόβεντρι του Λάμπαρντ. Τα 6 εκατ. ευρώ δεν έφτασαν στους Βούλγαρους που ζητούσαν ένα ποσό κοντά στα 10 εκατ. ευρώ, όμως μετά από μία «ξηρασία» προτάσεων σε αυτό το ύψος, έδειξαν να κατεβάσουν τα θέλω τους.

Παράλληλα ο Ολυμπιακός δεν έχασε χρόνο και έκανε τη ρελάνς αυξάνοντας την πρόταση του και αγγίζοντας αυτό που ήθελε η Λουντογκόρετς. Στο Gazzetta είχατε διαβάσει πρώτοι για αυτή την αύξηση στα 8 εκατ. ευρώ με μπόνους που μπορούν να φτάσουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα η συγκεκριμένη πρόταση και σε συνδυασμό με τη στάση του παίκτη που έγερνε προς την ερυθρόλευκη πλευρά, η βουλγάρικη ομάδα ήταν θετική και έτσι η μεταγραφή μπήκε στην τελική ευθεία. Ωστόσο τίποτα δεν είναι οριστικό πριν πέσουν οι υπογραφές.

Η μεταγραφή έχει... κολλήσει πάνω σε λεπτομέρειες της συμφωνίας που αρχικά φάνηκε απλώς να τη καθυστερούν αλλά πλέον έχουμε φτάσει αρκετές μέρες διαπραγματεύσεων καθώς η Λουντογκόρετς ζητά συγκεκριμένο τρόπο καταβολής δόσεων, με το μεγαλύτερο να δίνεται μπροστά άμεσα.

Παράλληλα υπάρχει θέμα στο ποσοστό μεταπώλησης, στο οποίο αμφότερες οι ομάδες φαίνεται να κρατούν τη δική τους στάση με αποτέλεσμα να μην προχωρά η μεταγραφή προς το οριστικό deal. Αυτά τα τερτίπια από την πλευρά της Λουντογκόρετς θα μπορούσαν να κάνουν τον Ολυμπιακό να αποχωρήσει αμέσως από την υπόθεση του και να στραφεί σε άλλες επιλογές.

Ωστόσο η επιμονή του επί του θέματος και η υπομονή που κάνει στα παιχνίδια των Βούλγαρων, δείχνει πόσο θέλει να προσθέσει στο δυναμικό του τον 24χρονο μεσοεπιθετικό. Βέβαια δεν θα περιμένει και για πάντα. Και εδώ έρχεται το ερώτημα.

Είναι τόσο σημαντικό για να χαλάσει αυτή η μεταγραφή;

Στην αρχή δεν φαινόταν να είναι. Μιλούσαμε για απλή καθυστέρηση όμως όσο περνάει ο καιρός και οι δύο ομάδες δεν... συμβιβάζονται, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος να «ναυαγήσουν» οι διαπραγματεύσεις. Δεν θα περιμένει για πάντα ο Ολυμπιακός, ειδικά από τη στιγμή που έχει δείξει ότι θέλει να αποκτά μεγάλο μέρος του ρόστερ νωρίς στη μεταγραφική περίοδο.

Από την άλλη η Λουντογκόρετς δεν «καίγεται» να πουλήσει τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του ρόστερ της, μιας και έχει μπροστά της ευρωπαϊκά προκριματικά σε δύο εβδομάδες και παράλληλα υπήρχε ενδιαφέρον από άλλες ομάδες. Ωστόσο καμία δεν έδωσε το ποσό που δίνει ο Ολυμπιακός.

Για να δούμε αν θα έχουμε happy end...