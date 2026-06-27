Ο Σέρβος διεθνής μεσοεπιθετικός, Πέταρ Στάνιτς, είναι ένας ακόμα παίκτης που οδεύει στο να πιάσει Λιμάνι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Υπάρχει και συνέχεια ως προς τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού μετά τον Πόποβιτς.

Και αυτό καθώς σύμφωνα με πληροφορίες είναι έτοιμη η συμφωνία των Ολυμπιακού - Λουντογκόρετς για τον Πέταρ Στάνιτς. Με βάση τις πηγές που υπάρχουν το ποσό που θα διατεθεί για τον διεθνή Σέρβο μεσοεπιθετικό θα είναι πάνω από 7 εκατ. ευρώ.

Εκτιμάται ότι στις αρχές της εβδομάδας ο Στάνιτς, που παίζει σε αρκετές θέσεις (και ακόμα και στράικερ), θα έρθει στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά στον Ολυμπιακό. Έχοντας κροατικό και σερβικό διαβατήριο ο παίκτης είναι κυρίως δεκάρι αλλά παίζει και στον άξονα και στα άκρα της επίθεσης. Στα 24 του χρόνια είχε πέρυσι σεζόν με 55 ματς, 16 γκολ και 13 ασίστ.

Οι ομάδες του Στάνιτς

Μπάτσκα Τόπολα: 84 αγώνες με 18 γκολ και 12 ασίστ

Λουντογκόρετς: 55 αγώνες με 16 γκολ και 13 ασίστ

Σπαρτάκ Σουμπότικα: 31 αγώνες με 3 γκολ και 3 ασίστ

Ζελέζνιζαρ: 29 αγώνες με 5 γκολ και 1 ασίστ

Ερυθρός Αστέρας: 16 αγώνες με 1 γκολ και 2 ασίστ

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