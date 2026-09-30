Κύπελλο Ελλάδας: Το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ δεσπόζει στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει οκτώ παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο διάστημα 27-29/10. Δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, το οποίο θα γίνει ανήμερα της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου και αφού το πρωί έχει προηγηθεί η παρέλαση στην πόλη.
Αναλυτικά τα παιχνίδια
27/10/2026, 17:30
«Γηπ. Θ. Κολοκοτρώνης»
Αστέρας AKTOR - Κηφισιά
28/10/2026, 15:00
«Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου»
Μαρκό - Ολυμπιακός
28/10/2026, 15:00
«Δ.Σ. Χρυσούπολης»
Νέστος Χρυσ. - Καλαμάτα
28/10/2026, 17:30
ΟΑΚΑ
Παναθηναϊκός - Άρης
28/10/2026, 19:30
«AEL FC Arena»
ΑΕΛ - ΟΦΗ
28/10/2026, 21:15
«Γηπ. Τούμπας»
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
29/10/2026, 16:00
«Δημ. Στάδιο Σερρών»
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου
29/10/2026, 18:00
«Πανθεσσαλικό»
Βόλος Elabet - Ατρόμητος
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