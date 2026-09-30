Αναλυτικά τα οκτώ παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου κυριαρχεί το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και η μάχη του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία περιλαμβάνει οκτώ παιχνίδια που θα διεξαχθούν στο διάστημα 27-29/10. Δεσπόζει φυσικά το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, το οποίο θα γίνει ανήμερα της γιορτής της 28ης Οκτωβρίου και αφού το πρωί έχει προηγηθεί η παρέλαση στην πόλη.

Αναλυτικά τα παιχνίδια

27/10/2026, 17:30

«Γηπ. Θ. Κολοκοτρώνης»

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά

28/10/2026, 15:00

«Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου»

Μαρκό - Ολυμπιακός

28/10/2026, 15:00

«Δ.Σ. Χρυσούπολης»

Νέστος Χρυσ. - Καλαμάτα

28/10/2026, 17:30

ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός - Άρης

28/10/2026, 19:30

«AEL FC Arena»

ΑΕΛ - ΟΦΗ

28/10/2026, 21:15

«Γηπ. Τούμπας»

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

29/10/2026, 16:00

«Δημ. Στάδιο Σερρών»

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου

29/10/2026, 18:00

«Πανθεσσαλικό»

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