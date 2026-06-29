Η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό καθυστερεί λόγω μίας μικρής διαφωνίας με τη Λουντογκόρετς όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πρώτο για την ανεβασμένη προσφορά που είχε κάνει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς φτάνοντας τα 8+2 εκατ. ευρώ προς τη Λουντογκόρετς.

Επίσης σας είχε πληροφορήσει σχετικά με τη συμφωνία των δύο ομάδων στο ποσό της μεταγραφής, με αποτέλεσμα η υπόθεση να μπει στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί, ωστόσο υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια που βάζει φρένο στο τελικό deal.

Σύμφωνα με το «Tema Sport», ο βουλγάρικος σύλλογος έχει συμφωνήσει με τους «ερυθρολεύκους» στο ποσό της μεταγραφής αλλά όχι στην καταβολή των δόσεων της μεταγραφής του αφού ζητάει να σπάσει σε τρεις δόσεις με το μισό ποσό τώρα και άλλες δύο δόσεις.

Από το ρεπορτάζ του Gazzetta επιβεβαιώνεται το εν λόγο δημοσίευμα όμως όπως προκύπτει από τη Βουλγαρία, δεν είναι ένα εμπόδιο που μπορεί να... χαλάσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή, παρά μόνο να την καθυστερήσει για τον Ολυμπιακό, την ίδια στιγμή που και ο παίκτης είναι «σύμμαχος» με τους Πειραιώτες.