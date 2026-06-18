Φουλάρει για τον Πέταρ Στάνιτς ο Ολυμπιακός που ανέβασε την πρόταση του προς τη Λουντογκόρετς, έστειλε ανθρώπους του στη Βουλγαρία και προηγείται της κούρσας για τη μεταγραφή.

Σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο που είχε εμφανίσει η υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς ωστόσο φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά από ότι φαίνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από τη Βουλγαρία, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν και άλλο την πρόταση τους προς τον βουλγάρικο σύλλογο και από τα έξι εκατ. ευρώ, ανέβηκε στα οκτώ εκατ. ευρώ και συν δύο εκατ. ευρώ μπόνους για την απόκτηση του 24χρονου μεσοεπιθετικού, αγγίζοντας τα χρήματα που ζητούν οι Βούλγαροι.

Παράλληλα, άνθρωποι των Πειραιωτών ταξίδεψαν στη γειτονική χώρα προκειμένου να προχωρήσουν τις διαπραγματεύσεις και να προλάβουν τους μνηστήρες που έχουν μαζευτεί γύρω από τον Σέρβο ποδοσφαιριστή. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για κρούση τόσο από την Μπέτις και τη Σεβίλλη όσο και από μία αγγλική ομάδα ενώ η Άλκμααρ είχε μπει εξ αρχής στη διεκδίκηση αλλά έχει χάσει έδαφος.

Να θυμίσουμε ότι ο Στάνιτς, παρότι είναι 10άρι, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο Europa League ενώ συνολικά σε 55 αγώνες με τη Λουντογκόρετς, μέτρησε 16 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.