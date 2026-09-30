Ο παλαίμαχος Ολλανδός παίκτης Χέντβιγκες Μαντούρο, που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ, περιέγραψε στους συμπατριώτες του την Τούμπα.

Η Εθνική ομάδα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για επίσημο παιχνίδι. Στην κατάμεστη Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης (21:45) θα υποδεχθεί την Ολλανδία και τα ΜΜΕ της χώρας της τουλίπας απευθύνθηκαν σ' έναν πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Χέντβιγκες Μαντούρο.

«Το στάδιο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστό ως ένας από τους πιο τρομακτικούς ποδοσφαιρικούς ναούς στην Ευρώπη. Ο πρώην διεθνής Χέντβιγκες Μαντούρο, ως πρώην παίκτης της κορυφαίας ελληνικής ομάδας, μπορεί να το βεβαιώσει», έγραψαν τα ολλανδικά ΜΜΕ.

Στη συνέχεια τονίζουν ότι ο Μαντούρο στην καριέρα του έπαιξε σε μεγάλα στάδια, όπως το Μεστάγια της Βαλένθια και το Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν της Σεβίλλης, αλλά η Τούμπα του ΠΑΟΚ του έκανε μεγάλη εντύπωση.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι δηλώσεις του Μαντούρο: «Είναι πραγματικά ξεχωριστό, παρόλο που χωράει μόνο 28.000 άτομα. Όλα είναι πολύ παλιά και ετοιμόρροπα, αλλά οι οπαδοί ζωντανεύουν το στάδιο. Το μότο τους είναι: "Καλώς ήρθατε στην Κόλαση της Τούμπας". Λοιπόν, σίγουρα το πρόσεξα αυτό».

Ο Μαντούρο περιέγραψε όσα έζησε και στην επεισοδιακή ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του κυπέλλου το 2014 στην Τούμπα, όταν το ματς άργησε να ξεκινήσει για σχεδόν 1,5 ώρα και τελείωσε κοντά στα μεσάνυχτα. «Τότε, το στάδιο ξαφνικά τυλίχτηκε στις φλόγες πριν από τον αγώνα. Αν το έκανες αυτό στην Ολλανδία, θα είχες πολύ μεγάλο πρόβλημα.

Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ συγκρίνεται κάπως με τη Φέγενορντ, ενώ ο Ολυμπιακός μοιάζει περισσότερο με τον Άγιαξ. Αυτό το μίσος είναι πολύ βαθύ.

Λίγο πριν την έναρξη, οι οπαδοί μας πέταξαν κιλά σάπιων γαύρων στο πάγκο του Ολυμπιακού, ως αναφορά στο παρατσούκλι τους. Ο αγώνας καθυστέρησε κατά 1,5 ώρα επειδή μερικοί από τους παίκτες αναγκάστηκαν να κάνουν εμετό. Αυτή η μυρωδιά είναι, φυσικά, απίστευτα αηδιαστική.

Αλλά καταστάσεις σαν κι αυτή μου δίνουν μοναδικές αναμνήσεις από τον ΠΑΟΚ και το γήπεδο της Τούμπας. Η Εθνική τους ομάδα θεωρείται πλέον πραγματικά κορυφαία, ειδικά μετά τη νίκη επί της Γερμανίας. Γι' αυτό οι οπαδοί ανυπομονούν πραγματικά να βρεθούν στο γήπεδο».