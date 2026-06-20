Ο Ολυμπιακός βρήκε τη χρυσή τομή με τη Λουντογκόρετς και ο Πέταρ Στάνιτς ετοιμάζεται να πιάσει Λιμάνι.

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από τη Βουλγαρία, οι «ερυθρόλευκοι» τα έχουν βρει σε όλα με τη Λουντογκόρετς, ενώ έχει συμφωνήσει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με την ελληνική πλευρά.

Το συνολικό κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τα 8+2 εκατομμύρια ευρώ, με τις εξελίξεις για την περίπτωσή του να αναμένονται ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του Gazzetta, το οποίο είχε αποκαλύψει πως ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει την προσφορά του για τον παίκτη. Αν και αρχικά υπήρχε μια διαφορά που υπολογιζόταν περίπου στο 1,5 εκατ. ευρώ, η διάθεση των δύο πλευρων να καταλήξουν σε συμφωνία βοήθησε ώστε να βρεθεί τελικά η χρυσή τομή.

Εκτός συγκλονιστικού απροοπτου, ο 24χρονος Σέρβος διεθνής θα αποτελέσει την επόμενη ενίσχυση των Πειραιωτών. Πρόκειται για έναν παίκτη που αγωνίζεται κυρίως ως δεκάρι, αλλά έχει την ευχέρεια να καλύψει σχεδόν όλες τις θέσεις της επίθεσης, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα κι ως οκτάρι.

Ο ίδιος προέρχεται από μια ιδιαίτερα καλή χρονιά με τη Λουντογκόρετς, γεγονός που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών ομάδων πέραν των Πειραιωτών.