Το ρεπορτάζ των Ιταλών για τον 21χρονο Ισπανό επιθετικό της Ουντινέζε Ίκερ Μπράβο, ο οποίος είναι στη λίστα του Ηρακλή.

Ο Ηρακλής προσπαθεί να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Ισπανό φορ Ίκερ Μπράβο.

Ο 21χρονος (13/1/05) Ισπανός φορ ανήκει στην Ουντινέζε έως το 2028, αλλά φαίνεται να είναι εκτός πλάνων. Την περασμένη σεζόν έπαιξε δανεικός στη Β' Ισπανίας με την Λας Πάλμας και είχε 19 ματς χωρίς να σκοράρει. Ο ταλαντούχος φορ, μέλος της εθνικής Ελπίδων της Ισπανίας, παρακολουθεί τις εξελίξεις για το μέλλον του και σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις του Ηρακλή με την Ουντινέζε.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ των Ιταλών: «Ο Ίκερ Μπράβο φαίνεται να βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο περιθώριο του πρότζεκτ της Ουντινέζε. Μετά την αποστολή του δανεισμού στη Λας Πάλμας, όπου δεν κατάφερε να λάμψει, το μέλλον του Ισπανού θα μπορούσε να βρίσκεται στην Ελλάδα.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση του παίκτη που γεννήθηκε το 2005.

Ο ελληνικός σύλλογος, ο οποίος αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουντινέζε, σχετικά με μία πιθανή μεταγραφή του Ισπανού».

Ο δεξιοπόδαρος φορ με ύψος 1,83 αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, ενώ στη συνέχεια πέρασε κι από την Ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας είχε 36 ματς, 9 γκολ και 5 ασίστ.

Τον Ίκερ Μπράβο Σολανίγια, όπως είναι το πλήρες όνομά του, εντόπισε η Μπαρτσελόνα μόλις σε ηλικία 5 ετών, ενώ ήταν στη σχολή CFA Espluguenc. Ο Μπράβο εντάχθηκε στην Λα Μασία και ήταν μέλος της μέχρι που υπέγραψε με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 28 Ιουλίου 2021. Στη Γερμανία σημείωσε ορισμένα ρεκόρ, ως ο νεότερος παίκτης που έπαιξε επαγγελματικά στη Λεβερκούζεν, αλλά δεν κατάφερε να σταθεί. Είχε μόλις 2 ματς και τον απέκτησε η Ουντινέζε, με τη φανέλα της οποίας μετράει 41 συμμετοχές και 4 γκολ.

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