Λίγες ημέρες πριν κλείσει το καλοκαιρινό μεταγραφικό παράθυρο στη Super League, ποια είναι η χρηματιστηριακή αξία κάθε ομάδας με βάση το Transfermarkt;

Μετά το τέλος του Αυγούστου, οι ελληνικές ομάδες κάνουν τις τελευταίες τροποποιήσεις προκειμένου να διαμορφώσουν πλήρως τα ρόστερ τους, με τις περισσότρερες, πλην της ΑΕΚ, να επιχειρούν να... καλύψουν τυχόν κενά που έχουν εντοπίσει.

Σύμφωνα με την ΕΠΟ, η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος λήγει στις 15 Σεπτέμβρη, στο μεταξύ όμως, η επενδυτική διάθεση των ελληνικών συλλόγων αποτυπώνεται με τον πιο σαφή τρόπο στις αξιολογήσεις του Transfermarkt, όπου η συνολική χρηματιστηριακή αξία του πρωταθλήματος της Super League μετά το φετινό καλοκαίρι φαίνεται να έχει ανέλθει στα 647 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κορυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες, με τη χρηματιστηριακή τους αξία να αγγίζει το ποσό των 184,30 εκατομμυρίων ευρώ, πραγματοποίησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα μερικές ακόμα κινήσεις που αύξησαν ακόμα περισσότερο αυτό το νούμερο.

Ο Λίον Μπέιλι που εκτιμάται στα 14 εκατ. ευρώ, καθώς η προσθήκη του Γκουστάβο Πούερτα μπούσταραν ακόμα περισσότερο την αξία του Ολυμπιακού στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.

Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον σχετικό πίνακα με τη συνολική χρηματιστηριακή του αξία να φτάνει τα 126,75 εκατ. ευρώ.

Κομβική σε αυτό ήταν και η πρόσφατη απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός διεθνής μέσος, του οποίου η χρηματιστηριακή αξία αποτιμάται στα 18,00 εκατομμύρια ευρώ με βάση το Transfermarkt, συνιστά την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, προσδίδοντας παράλληλα έξτρα ποιότητα και στη μεσαία γραμμή του «τριφυλλιού».

Πίσω από τους δύο πρωτοπόρους, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με συνολική αξία 90,80 εκατομμυρια ευρώ, ενώ ακολουθεί σε απόσταση... αναπνοής η ΑΕΚ στα 86,20 εκατομμύρια ευρώ. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Άρης με 41,05 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος διατηρεί αισθητό προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων ομάδων της Super League.

Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ βρίσκεται 6ος στα 18 εκατομμύρια, μόλις 2 εκατ. περισσότερα από τον Λεβαδειακό που είναι 7ος στη σχετική λίστα (16 εκατ.). Παναιτωλικός, Αστέρας AKTOR και Βόλος Elabet συμπληρώνουν τη δεκάδα με τις τρεις ομάδες να έχουν αξία 13 εκατ, 12,6 και 12,3 αντίστοιχα.

Ο πίνακας του Transfermarkt



