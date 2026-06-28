Παίκτης του Ηρακλή, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι για τα δύο επόμενα χρόνια ο Πραξιτέλης Βούρος.

Ο Ηρακλής συνεχίζει τον μεταγραφικό του σχεδιασμό κι έκλεισε τον Πραξιτέλη Βούρο.

Ο έμπειρος αμυντικός, ο οποίος γεννήθηκε στις 5 Μαΐου 1995 στη Μυτιλήνη, έμεινε ελεύθερος από τον Απόλλωνα Λεμεσού. Τη σεζόν που πέρασε είχε 21 συμμετοχές στην κυπριακή ομάδα, ενώ συνολικά με τον Απόλλωνα κατέγραψε τα δύο τελευταία χρόνια 54 αγώνες, 1 γκολ και 2 ασίστ. Ο Βούρος συμφώνησε για δύο χρόνια με τον «γηραιό».

Ο Βούρος έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια πήγε στον Αιολικό, όπου παρέμεινε έως και το 2012. Το 2013 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για τρία χρόνια. Μέχρι το 2015 αγωνιζόταν κυρίως στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου. Με τους Νέους του Ολυμπιακού κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα, το 2013 και το 2015.

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2013, σε έναν αγώνα Κυπέλλου εναντίον του Φωκικού, όπου μπήκε ως αλλαγή. Στις 6 Απριλίου 2014 έκανε και το ντεμπούτο του στη Super League, απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου 2015, έκανε και το ντεμπούτο του στο Champions League, απέναντι στην Άρσεναλ, μπαίνοντας ως αλλαγή για τα τελευταία 4 λεπτά, στην εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Άρσεναλ.

Τον Νοέμβριο του 2016 η ΠΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε επαφές με τον Βούρο, ώστε να ανανεωθεί το συμβόλαιό του, όμως. δεν υπήρξε συμφωνία. Στις 23 Ιανουαρίου 2017 ο Λεβαδειακός, ανακοίνωσε την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού, για ένα εξάμηνο. Συνολικά στον Ολυμπιακό μέτρησε 16 αγώνες.

Στη Λιβαδειά είχε 11 συμμετοχές και στις 29 Αυγούστου 2017 μετακόμισε στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ. Εκεί είχε σπουδαία καριέρα με 85 ματς. Το 2020 επέστρεψε στη Super League για τον ΟΦΗ και με τους Κρητικούς σε τρία χρόνια είχε 121 παιχνίδια, 3 γκολ και 2 ασίστ.

Ο Βούρος πέρασε από τις μικρές εθνικές ομάδες. Στις 13 Οκτωβρίου 2015, αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την Ελπίδων σε έναν αγώνα για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 του 2017. Δεν έφτασε, ωστόσο, στην Ανδρών.

