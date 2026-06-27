Στη λίστα του Ηρακλή φέρεται να είναι ο Ισπανός επιθετικός της Ουντινέζε Ίκερ Μπράβο, ο οποίος έγραψε ιστορία με τη Λεβερκούζεν.

Ο Ίκερ Μπράβο είναι στη μεταγραφική λίστα του Ηρακλή.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σε ποστάρισμα που έκανε στο Χ ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι.

«Ο Ήρακλής Θεσσαλονίκης συνομιλεί με την Ουντινέζε για τον Ίκερ Μπράβο. Ο 21χρονος Ισπανός επιθετικός, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στη Λας Πάλμας, έχει αναδειχθεί σε στόχο για την ενίσχυση της επίθεσης της ελληνικής ομάδας.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται σύντομα», έγραψε ο Γκαλέτι.

🚨🗣️ EXCL | Iraklis Thessaloniki are in talks with Udinese over Iker Bravo.



The 21-year-old Spanish striker, who spent last season on loan at Las Palmas, has emerged as a target to strengthen the Greek side’s attack.



More details expected soon. pic.twitter.com/sLHE6LEyiA — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 27, 2026



Ο δεξιοπόδαρος φορ με ύψος 1,83 ανήκει στην Ουντινέζε κι έχει συμβόλαιο έως το 2028. Με τον ιταλικό σύλλογο μετράει 41 αγώνες και 4 γκολ. Αναδείχθηκε στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, ενώ στη συνέχεια πέρασε κι από την Ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας είχε 36 ματς, 9 γκολ και 5 ασίστ.

Ο Ίκερ Μπράβο Σολανίγια, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2005. Τον εντόπισε η Μπαρτσελόνα μόλις σε ηλικία 5 ετών, ενώ ήταν στη σχολή CFA Espluguenc. Ο Μπράβο εντάχθηκε στην Λα Μασία και ήταν μέλος της μέχρι που υπέγραψε με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 28 Ιουλίου 2021.

Στα 16 χρόνια, 9 μήνες και 15 ημέρες, ο Μπράβο ήταν ο νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο στην ιστορία της Λεβερκούζεν, καταρρίπτοντας το ρεκόρ από τον Φλόριαν Βιρτζ. Στις 7 Νοεμβρίου 2021, ο Μπράβο έκανε το ντεμπούτο του για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στην Μπουντεσλίγκα σε έναν αγώνα 1-1 με τη Χέρτα. Στα 16 χρόνια και 298 ημέρες ήταν ο δεύτερος νεότερος παίκτης που έκανε ντεμπούτο στην Μπουντεσλίγκα και ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε ποτέ στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, πριν τον προσπεράσει ο συμπαίκτης του Ζιντάν Σερτντεμίρ στον ίδιο αγώνα.

Στις 29 Αυγούστου 2022, ο Μπράβο πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια, με μονοετή δανεισμό από τη Λεβερκούζεν. Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο Μπράβο κλήθηκε στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης για τον αγώνα του UEFA Champions League εναντίον της Σέλτικ, αλλά δεν έπαιξε και στις 17 Σεπτεμβρίου σημείωσε το πρώτο του γκολ για τη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια, στον αγώνα με την ομάδα Σαν Σεμπαστιάν ντε λος Ρέγιες.

Στις 11 Ιουνίου 2023 ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της Καστίγια με 3-0 εναντίον της Μπαρτσελόνα Ατλέτικο, πετυχαίνοντας ένα από τα γκολ που οδηγήσαν την ομάδα του στον τελικό των πλέι οφ ανόδου εναντίον της Ελντένσε, διεκδικώντας μια θέση στη Σεγούντα Ντιβιζιόν.

Στις 17 Ιουνίου 2024, ο δανεισμός του Μπράβο στη Ρεάλ Μαδρίτης τερματίστηκε κι επέστρεψε στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στις 31 Ιουλίου 2024, ο Μπράβο υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ουντινέζε. Την ίδια χρονιά, στις 30 Οκτωβρίου, σημείωσε το πρώτο του γκολ και έδωσε ασίστ σε μια ήττα με 3-2 εναντίον της Βενέτσια. Στις 15 Ιανουαρίου 2026 δόθηκε δανεικός στην Λας Πάλμας της Σεγούντα Ντιβιζιόν μέχρι το τέλος της σεζόν. Υπήρξε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας.

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