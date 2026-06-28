Δύο ποδοσφαιριστές από την Ιταλία φαίνεται ότι παίζουν... δυνατά για τον Ηρακλή σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη γειτονική χώρα.

Μετά τους Ινσίνιε και Ντε Σίλιο, ο Ηρακλής φαίνεται πως σκανάρει για τα καλά την ιταλική αγορά υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρι και άλλα δύο ονόματα βγήκαν στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο Γηραιός έχει ψηλά στη λίστα του τόσο τον Ούγκο Κουένκα της Τζένοα όσο και τον Αλέσιο Ζέρμπιν της Νάπολι με στόχο να τους αποκτήσει ως... πακέτο με τη μορφή δανεισμού.

Αμφότεροι αγωνίστηκαν αλλού την περσινή σεζόν, με τον πρώτο να φοράει την μπλούζα της Μπούργος στην τέταρτη κατηγορία της Ισπανίας και στα 21 του αποτελεί ένα από τα μεγάλα project των Γενοβέζων έχοντας έρθει από τις ακαδημίες της Μίλαν.

Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός είχε 42 συμμετοχές με 7 γκολ και 7 ασίστ στην Κ19 του ιταλικού συλλόγου και με την Τζένοα έχει αγωνιστεί μία φορά στην πρώτη ομάδα. Από την άλλη, ο 27χρονος φουλ μπακ της Νάπολι είναι διαφορετική περίπτωση.

Ο Ηρακλής θέλει να αναβαθμίσει τα... φτερά του με έναν ποδοσφαιριστή που έκανε φουλ σεζόν πέρσι στη Serie A καθώς είχε 33 συμμετοχές με τρεις ασίστ συνολικά με τη φανέλα της Κρεμονέζε ενώ πέρα από τη Νάπολι έχει φορέσει τα χρώματα των Φροζινόνε, Μόντσα και Βενέτσια.