Άρης και Ηρακλής συμφώνησαν για ανταλλαγή εισιτηρίων, μένει το «ΟΚ» της Αστυνομίας

Συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο φετινά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με στόχο να υπάρξει παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και Καυτανζόγλειο, εφόσον δοθεί όμως το «πράσινο φως» από την Αστυνομία.

Μια πρωτοβουλία που μπορεί να δώσει διαφορετικό χρώμα στα δύο φετινά ντέρμπι της Θεσσαλονίκης αλλά και γενικότερα στο Πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς Άρης και Ηρακλής έχουν προχωρήσει σε συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους παιχνίδια!

Η αρχή έγινε μέσα από επικοινωνία και συνεννόηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, καταλήγοντας σε κοινή πρόθεση ώστε να υπάρξει παρουσία φιλοξενούμενων τόσο στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», την 5η αγωνιστική, όσο και σε εκείνο του δεύτερου στο Καυτανζόγλειο, την 14η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Η συμφωνία των δύο πλευρών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία μέσα στη σημερινή πραγματικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπου η συνύπαρξη φιλάθλων διαφορετικών ομάδων στις ίδιες εξέδρες παραμένει δύσκολη υπόθεση.

Το πρώτο βήμα, πάντως, έχει ήδη γίνει σε επίπεδο ομάδων και φιλάθλων. Απομένει το επόμενο και πιο καθοριστικό βήμα, όμως, που είναι θεσμικό και ασφαλώς και το πιο δύσκολο, καθώς θα πρέπει να υπάρξει και η απαραίτητη έγκριση από τις αρμόδιες Αρχές και τη, την Αστυνομία, ώστε η συμφωνία Άρη και Ηρακλή να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έρχεται σε ένα εντελώς άγνωστο πλαίσιο για τα δύο κλαμπ. Πριν από μερικά χρόνια, σε αναμέτρηση μπάσκετ γυναικών στη Μίκρα, φίλαθλοι Άρη και Ηρακλή είχαν βρεθεί ταυτόχρονα στις εξέδρες, σε μία συμφωνία που τηρήθηκε χωρίς προβλήματα. Οι κερκίδες είχαν χωριστεί, το γήπεδο είχε γεμίσει και το παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί χωρίς να συμβεί το παραμικρό. Παράλληλα, οι φίλοι και των δύο ομάδων έχουν ήδη πραγματοποιήσει μετακινήσεις στη φετινή σεζόν, με τους οπαδούς του Ηρακλή να έχουν ηχηρή παρουσία σε «Allwyn Arena» και Πανθεσσαλικό, ενώ οι αντίστοιχοι του Άρη είχαν βρεθεί στην Τρίπολη, στον αγώνα με την Καλαμάτα, στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος.