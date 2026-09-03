Διαιτητές Super League: Γερμανός στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, Έλληνας στο ΑΕΚ - Άρης

Ο Γερμανός, Φέλιξ Τσβάιερ, ορίστηκε διαιτητής στο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της Super League, Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς διαιτητών στα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Super League.

Στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (6/9, 21:30), διαιτητής ορίστηκε ο Γερμανός, Φέλιξ Τσβάιερ, ο οποίος θα έχει στο VAR τούς Πασκάλ Μίλερ και Μάρκους Έρχαρντ Σιν.

Από 'κει και πέρα, στο ΑΕΚ - Άρης διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης με VAR και AVAR τούς Ροζάριο Αμπίσο και Φραντσέσκο Μεραβίλια, αντίστοιχα, ενώ ο Αθανάσιος Τζήλος θα διευθύνει το Βόλος – Ολυμπιακός.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ – Άρης

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Αθανάσιος Κόλλιας

4ος: Χρήστος Βεργέτης

VAR: Ροζάριο Αμπίσο

AVAR: Φραντσέσκο Μεραβίλια

Βόλος – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος

Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ, Θωμάς Βαλιώτης

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας

VAR: Βασίλειος Φωτιάς

AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ

Βοηθοί: Ρόμπερτ Κέμπτερ, Νικολάι Κίμεγερ

4ος: Φώτιος Πολυχρόνης

VAR: Πασκάλ Μίλερ

AVAR: Μάρκους Έρχαρντ Σιν

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

Βοηθοί: Αργύριος Νταβέλας, Νικόλαος Μαυροκορδόπουλος

4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης

VAR: Ελένη Αντωνίου

AVAR: Βασίλειος Φωτιάς

ΟΦΗ – Κηφισιά

Διαιτητής: Φώτιος Ντάουλας

Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Ιωάννης Καραγκιζόπουλος

4ος: Αναστάσιος Παπαπέτρου

VAR: Χρήστος Βεργέτης

AVAR: Ελευθέριος Κατόπης

Ατρόμητος – Καλαμάτα

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς

Βοηθοί: Κωνσταντίνος Μάτσας, Χρήστος Ψύλλος

4ος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος

AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης

Αστέρας AKTOR – Ηρακλής

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος

Βοηθοί: Άγγελος Κολλιάκος, Χρήστος Μητροφάνης

4ος: Βασίλειος Φίτσας

VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης