Διαιτητές Super League: Γερμανός στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, Έλληνας στο ΑΕΚ - Άρης
Η ΕΠΟ γνωστοποίησε τους ορισμούς διαιτητών στα παιχνίδια της 3ης αγωνιστικής της Super League.
Στο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ την Κυριακή (6/9, 21:30), διαιτητής ορίστηκε ο Γερμανός, Φέλιξ Τσβάιερ, ο οποίος θα έχει στο VAR τούς Πασκάλ Μίλερ και Μάρκους Έρχαρντ Σιν.
Από 'κει και πέρα, στο ΑΕΚ - Άρης διαιτητής θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης με VAR και AVAR τούς Ροζάριο Αμπίσο και Φραντσέσκο Μεραβίλια, αντίστοιχα, ενώ ο Αθανάσιος Τζήλος θα διευθύνει το Βόλος – Ολυμπιακός.
Αναλυτικά οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής:
ΑΕΚ – Άρης
Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Βοηθοί: Πολυχρόνης Κωσταράς, Αθανάσιος Κόλλιας
4ος: Χρήστος Βεργέτης
VAR: Ροζάριο Αμπίσο
AVAR: Φραντσέσκο Μεραβίλια
Βόλος – Ολυμπιακός
Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος
Βοηθοί: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ, Θωμάς Βαλιώτης
4ος: Μιχαήλ Ματσούκας
VAR: Βασίλειος Φωτιάς
AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Διαιτητής: Φέλιξ Τσβάιερ
Βοηθοί: Ρόμπερτ Κέμπτερ, Νικολάι Κίμεγερ
4ος: Φώτιος Πολυχρόνης
VAR: Πασκάλ Μίλερ
AVAR: Μάρκους Έρχαρντ Σιν
Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
Βοηθοί: Αργύριος Νταβέλας, Νικόλαος Μαυροκορδόπουλος
4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης
VAR: Ελένη Αντωνίου
AVAR: Βασίλειος Φωτιάς
ΟΦΗ – Κηφισιά
Διαιτητής: Φώτιος Ντάουλας
Βοηθοί: Λάζαρος Δημητριάδης, Ιωάννης Καραγκιζόπουλος
4ος: Αναστάσιος Παπαπέτρου
VAR: Χρήστος Βεργέτης
AVAR: Ελευθέριος Κατόπης
Ατρόμητος – Καλαμάτα
Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκουλάς
Βοηθοί: Κωνσταντίνος Μάτσας, Χρήστος Ψύλλος
4ος: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος
AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης
Αστέρας AKTOR – Ηρακλής
Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος
Βοηθοί: Άγγελος Κολλιάκος, Χρήστος Μητροφάνης
4ος: Βασίλειος Φίτσας
VAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης
AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης
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