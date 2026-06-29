«Στη λίστα του Ηρακλή ο Ρομπ Νίζετ της Νόα»

Στα «ραντάρ» του Ηρακλή βρίσκεται ο Ρομπ Νίζετ, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

Ο Ηρακλής συνεχίζει να βάζει ψηλά τον πήχη και ψάχνει να κάνει τις καλύτερες δυνατές κινήσεις στο μεταγραφικό «παζάρι» του καλοκαιριού. Μετά την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα οι Κυανόλευκοι θέλουν να κάνουν δικό τους τον Ρομπ Νίζετ.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Tutto Mercato» ο Γηραιός συνεχίζει το μεταγραφικό ντεμαράζ έχοντας βάλει στο στόχαστρο Βέλγο αμυντικό. Ο λόγος για τον Ρομπ Νίζετ. Ο 24χρονος μπακ ανήκει στη Νόα της Αρμενίας, ενώ στο παρελθόν πέρασε από τα τμήματα υποδομής της Λέτσε, αγωνιζόμενος με την Κ19 του ιταλικού συλλόγου για δύο σεζόν (2021/22 και 2022/23).

Ενώ αξίζει να αναφέρουμε πως την περσινή χρονιά ξεκίνησε στη Γκαζιαντέπ, όπου πήρε μέρος σε τέσσερα παιχνίδια και μοίρασε μία ασίστ, ενώ στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στη Νόα. Εκεί βρήκε περισσότερο χρόνο συμμετοχής, μετρώντας εννέα εμφανίσεις και ακόμη μία ασίστ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ωστόσο οι μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή ενόψει της νέας σεζόν που θα ξανά βρεθεί μετά από τόσα χρόνια στα μεγάλα «σαλόνια» δεν σταματά εκεί. Καθώς παέι για ακόμη ένα χτύπημα. Αφού τα έχει βρει σε όλα με τον Ίνιγκο Πίνια. Ο Ισπανός αμυντικός ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ουέσκα αναμένεται να πετάξει για Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες. Την σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 35 συμμετοχές στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.