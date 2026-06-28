Στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό είναι ο Ελμίν Ραστόντερ. Την Τρίτη με τον Κοτσόλη στην Ολλανδία.

Στην Αθήνα βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα ο Ελμίν Ραστόντερ. Ο ταλαντούχος επιθετικός θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Ο 24χρονος Ελβετοσκοπιανός φορ θα περάσει ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα το πρωί. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα πέσουν οι υπογραφές στο 4ετές συμβόλαιό του και την Τρίτη, μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη, θα μεταβούν στην Ολλανδία.

Ολλανδία κι ο Ντε Φράι

Τη Δευτέρα το πρωί, παράλληλα, αναμένεται στην Ολλανδία ο Στέφαν Ντε Φράι. Ο 34χρονος διεθνής Ολλανδός στόπερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ και θα συνεχίσει την καριέρα του στο τριφύλλι, θα περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί με την ομάδα στο προπονητικό κέντρο του Άπελντοορν.

Ο Παναθηναϊκός, όπως αναφέραμε την Παρασκευή, έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Ντε Φράι, σε ακόμη μία επιβεβαίωση του Gazzetta αυτό το καλοκαίρι, που συνέχισε το έγκυρο ρεπορτάζ των Ιταλών για ενδιαφέρον και αποκάλυψε στις 19/6 πως ο παίκτης ήταν μια ανάσα από το Τριφύλλι!

Ο έμπειρος αμυντικός έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 1+1 έτους και ετήσιες απολαβές στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντε Φράι έρχεται να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και αποτελεί την μία από τις δύο ενδεκαδάτες κινήσεις του τριφυλλιού στη συγκεκριμένη θέση αυτό το καλοκαίρι, έχοντας τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει από τον σύλλογο, ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

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