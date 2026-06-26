Παναθηναϊκός: Παίκτης του Τριφυλλιού ο Ντε Φράι!
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται και τυπικά ο Στέφαν Ντε Φράι, καθώς το Τριφύλλι τα βρήκε σε όλα με τον Ολλανδό στόπερ και τυπικά και ο 34χρονος άσος αναμένεται να υπογράψει στην Ολλανδία την Δευτέρα, προς επιβεβαίωση του Gazzetta που συνέχισε το έγκυρο ρεπορτάζ των Ιταλών για ενδιαφέρον και αποκάλυψε στις 19/6 πως ο παίκτης ήταν μια ανάσα από το Τριφύλλι!
Ο έμπειρος άσος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 1+1 έτους και ετήσιες απολαβές στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ντε Φράι έρχεται να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και αποτελεί την μία από τις δύο ενδεκαδάτες κινήσεις των ''πρασίνων'' στη συγκεκριμένη θέση αυτό το καλοκαίρι, έχοντας τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει από τον σύλλογο, ο Τζέικομπ Νίστρουπ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.