Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι, ο παίκτης θα υπογράψει την Δευτέρα στην Ολλανδία, σε ακόμη μία επιβεβαίωση του Gazzetta αυτό το καλοκαίρι.

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται και τυπικά ο Στέφαν Ντε Φράι, καθώς το Τριφύλλι τα βρήκε σε όλα με τον Ολλανδό στόπερ και τυπικά και ο 34χρονος άσος αναμένεται να υπογράψει στην Ολλανδία την Δευτέρα, προς επιβεβαίωση του Gazzetta που συνέχισε το έγκυρο ρεπορτάζ των Ιταλών για ενδιαφέρον και αποκάλυψε στις 19/6 πως ο παίκτης ήταν μια ανάσα από το Τριφύλλι!

Ο έμπειρος άσος έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 1+1 έτους και ετήσιες απολαβές στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντε Φράι έρχεται να ενισχύσει το κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού και αποτελεί την μία από τις δύο ενδεκαδάτες κινήσεις των ''πρασίνων'' στη συγκεκριμένη θέση αυτό το καλοκαίρι, έχοντας τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει από τον σύλλογο, ο Τζέικομπ Νίστρουπ.