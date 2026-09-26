Στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης της Εθνικής Ελπίδων στη Γεωργία, ο μέσος του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Κοντούρης τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Πρόβλημα τραυματισμού αποκόμισε από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας των Ελπίδων με την αντίστοιχη της Γεωργίας, ο μέσος του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Κοντούρης.

Ο 21χρονος χαφ των «πρασίνων» που ξεκίνησε στην ενδεκάδα της Εθνικής ομάδας στη Γεωργία δεν μπόρεσε να συνεχίσει και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 26' με τον Αλμύρα να τον αντικαθιστά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Παναθηναϊκού λίγη ώρα αργότερα, ο Κοντούρης έγινε αναγκαστική αλλαγή εξαιτίας ενοχλήσεων στο γόνατό του, το οποίο έχει πρηστεί. Ο μέσος του «τριφυλλιού» επιστρέφει στην Αθήνα ξημερώματα Κυριακής και έπειτα το απόγευμα θα βγάλει μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.