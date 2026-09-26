Ο μέσος του Παναθηναϊκού, Αντριάνο Γιάγκουσιτς έκανε θραύση στο 3-1 της Ελπίδων Κροατίας επί της αντίστοιχης της Ουγγαρίας.

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε την αναμέτρηση απέναντι στην Κ21 της Ουγγαρίας ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς του Παναθηναϊκού με την Ελπίδων της Κροατίας.

Ο 21χρονος μέσος των πρασίνων στο 25' άνοιξε το σκορ ενώ στο 60' με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο ματς έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του με 2-1.

Ο Γιάγκουσιτς ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση γράφοντας το 3-1 στο 85' και ολοκληρώνοντας το ματς με χατ-τρικ.

Η Κροατία Κ21 είναι πρώτη στον όμιλο που συμμετέχει συνεχίζοντας αήττητη και έχοντας πέντε νίκες και μια ισοπαλία σε έξι αγωνιστικές, ούσα πολύ κοντά στην πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro K21.