Ο Έλμιν Ράστοντερ έσωσε την καριέρα του στο Λιχτενστάιν, έζησε στην Τουν το απόλυτο παραμύθι κι έρχεται στον Παναθηναϊκό για τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία... ανάσα από την απόκτηση του Έλμιν Ράστοντερ, αφού τα βρήκε με την Τουν σ' ένα ποσό στα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ έχει ήδη δώσει τα χέρια και με τον ίδιο τον 24χρονο Βορειομακέδονα επιθετικό για ένα πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Οι «πράσινοι» μ' αυτόν τρόπο κατόρθωσαν να κλείσουν, προς το παρόν, την επιθετική τους τριάδα, που αποτελείται από τους Ράστοντερ, Τεττέη και Ντέσερς, δημιουργώντας έτσι μία... παλέτα επιλογών με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι όμως ο ύψους 1,91μ. φορ, που φέτος βίωσε ένα πραγματικό... παραμύθι κατακτώντας ένα ανέλπιστο πρωτάθλημα με την Τουν, το οποίο ήταν και ο πρώτος τίτλος στην ιστορία του ελβετικού συλλόγου. Πάμε να γνωρίσουμε την ιστορία του.

Ο οπτομέτρης που έσωσε τον Ράστοντερ

Γεννήθηκε στο Βέτζικον της Ελβετίας, μία πόλη 27 χιλ. περίπου κατοίκων, που ανήκει στο καντόνι της Ζυρίχης, στις 7 Οκτωβρίου του 2001. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από την Ρούτι, συνέχισε στη Ράπι και αργότερα πήγε στις ακαδημίες της Γκρασχόπερς σε ηλικία 16 ετών.

Τις πρώτες τέσσερις σεζόν με τους μικρούς της ομάδας είχε από τρία γκολ, μάλιστα το 2020-2021 έκανε και το ντεμπούτο του με τη μεγάλη ομάδα σ' ένα ματς με την Ξαμάξ ενώ τη πέμπτη (2021-2022) σημείωσε 13 σε 30 παιχνίδια κάνοντας την πρώτη του πραγματικά καλή χρονιά.

Την επομένη έφυγε δανεικός στη Βαντούζ από το Λιχτενστάιν προκειμένου να πάρει χρόνο συμμετοχής. Εκείνη αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας, αφού η χώρα στην οποία ανήκει δεν έχει πρωτάθλημα. Εκεί τα πήγε αρκετά καλά σκοράροντας 12 γκολ και δίνοντας 6 ασίστ σε 44 ματς και περισσότερα από 2,3 χιλ. λεπτά συμμετοχής.

Όμως η εξήγηση για την άνοδό του δεν είναι μόνο αγωνιστική. Ενώ βρισκόταν εκεί διαμαρτυρόταν συχνά για ημικρανίες και μία αίσθηση που είχε στο αριστερό του μάτι πως τρεμοπαίζει σε ορισμένες στιγμές.

Από την ομάδα αποφάσισαν να τον στείλουν σ' ένα οπτομέτρη, ώστε να εξετάσει την όρασή του κι εκεί ανακαλύφθηκε πως εκείνος χρειαζόταν να φορέσει φακούς επαφής, αφού είχε πρόβλημα με το αριστερό του μάτι και γι' αυτό είχε τα συμπτώματα αυτά. Στην ουσία εκείνος έπαιζε τόσο καιρό, χωρίς να βλέπει απόλυτα καλά, δυσκολευόμενος ακόμη και στο ρόντο στην προπόνηση.

Θα επιστρέψει την επόμενη σεζόν στην Γκρασχόπερς για να παλέψει για μία θέση στο ρόστερ, όμως έπειτα από οκτώ ματς στο πρώτο μισό της σεζόν, θα φύγει ξανά δανεικός για τη Βαντούζ.

«Δεν ένιωθα άνετος, σχεδόν σαν ξένος» είπε και συνέχισε μιλώντας για τους παίκτες που συναγωνιζόταν για τη θέση του φορ και είχαν παίξει στη Γουλβς «Και ο Θεός ξέρει που αλλού. Δεν περίμενα να είμαι βασικός, αλλά ήλπιζα για κάτι παραπάνω (απ' αυτά που τελικά πήρε)».Εκεί δεν τα πήγε το ίδιο καλά στη δεύτερη θητεία του μένοντας στο ένα γκολ και τη μία ασίστ σε 14 ματς με αποτέλεσμα το καλοκαίρι να αποχωρήσει.

Το παραμύθι του μπόμπερ με την Τουν και το φίδι

Με την επιστροφή του από τον δεύτερο δανεισμό του στη Βαντούζ, εκείνος είδε το συμβόλαιό του με την Γκρασχόπερς να ολοκληρώνεται και να μην ανανεώνεται με αποτέλεσμα να φύγει ως ελεύθερος και να πάει στην Τουν.

Την πρώτη του σεζόν βοήθησε την ομάδα να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία σκοράροντας πέντε γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 1.500 λεπτά που πάτησε χορτάρι. Την επόμενη τα πήγε ακόμα καλύτερα και ήταν από τους σημαντικότερους συντελεστές στην τρελή πορεία που έκανε η ελβετική ομάδα μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Εκείνος σκόραρε 15 γκολ, έδωσε έξι ασίστ ενώ έπαιξε σε 37 ματς για περισσότερο από 2,8 χιλ. λεπτά. Μάλιστα, είχε συγκεκριμένο τρόπο που πανηγύριζε τα περισσότερα εξ' αυτών σχηματίζοντας με τα χέρια του ένα φίδι, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποτέ τον λόγο που το κάνει αυτό.

«Είναι ένα εσωτερικό αστείο. Ίσως το αποκαλύψω και πω για τι πρόκειται όταν ολοκληρωθεί η σεζόν» είχε πει σε δήλωσή του, ωστόσο αυτό δεν συνέβη ποτέ τελικά.

Παρ' όλα αυτά το παρατσούκλι του δεν είχε να κάνει καθόλου μ' αυτό. Τον φώναζαν «μπόμπερ» κι αυτό δεν ήταν κάτι που είχε προκαλέσει μόνος του, αφού έτσι τον βάφτισε ο αρχηγός της ομάδας, Μάρκο Μπίρκι.

«Ο αρχηγός Μάρκος Μπίρκι μου έδωσε το παρατσούκλι μπόμπερ ή αλλιώς βομβιστής και πρέπει να παραδεχθώ ότι μου αρέσει» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη σχέση είχε εκείνος και μ' έναν εκ των ηγετών της ομάδας, τον Λεονάρντο Μπερτόνε, με τον οποίο δέθηκε επειδή πηγαινοερχόντουσαν μαζί στην προπόνηση και ο ίδιος παραδέχεται πως χρωστάει πολλά σε κείνον για την εξέλιξή του.

«Ακόμα και μετά από καλά παιχνίδια, ποτέ δεν με επαινέ πολύ. Συνηθίζει να μου υποδεικνύει πράγματα που μπορώ να βελτιώσω. Αλλά επίσης μου λέει ''Ράστο, αν κάνεις αυτό κι εκείνο τώρα, όλες οι πόρτες θα ανοίξουν σε σένα''».

Και ως έναν βαθμό δικαιώθηκε, αφού μετά τη σεζόν αυτή που έκανε, εμφανίστηκαν για κείνον αρκετά ενδιαφερόμενοι τόσο από τη γειτονική Bundesliga (Αμβούργο και Γκλάντμπαχ) όσο και από τη Γαλλία (Λυών) και την Ελλάδα (Παναθηναϊκός).

Τελικά νικητής στην κούρσα για την απόκτησή του βγήκε το «τριφύλλι» που θα κάνει τον 9 φορές διεθνή με την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας, Έλμιν Ράστοντερ την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της ελβετικής ομάδας με 3,5 εκατ. ευρώ, 1,5 περισσότερο από την προηγούμενη που ήταν ο Ελβετός Μάρβιν Σπίλμαν, που πήγε στη Γιάνγκ Μπόις.

Έτσι, εκείνος αναμένεται να έρθει στον Παναθηναϊκό για να κάνει αυτό που απολαμβάνει περισσότερο, να σκοράρει. Άλλωστε όπως έχει πει και ο ίδιος: «Το συναίσθημα όταν καταλήγει η μπάλα στα δίχτυα είναι πολύ ιδιαίτερο. Από τη μία κάνεις τη δουλειά σαν επιθετικός και από την άλλη εμπνέεις ολόκληρη την ομάδα σου».