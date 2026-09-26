Το Gazzetta μεταφράζει με αριθμούς τη σπουδαία εμφάνιση του Αζεντίν Ουναϊ στον αγώνα του Μαρόκου κόντρα στη Γκαμπόν.

Ο Αζεντίν Ουναϊ βρίσκεται σε εξαιρετικό... φεγγάρι μετά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και αυτό το μετέφερε και στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, όπου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη της χώρας του κόντρα στην Γκαμπόν (2-0).

Ο μαροκινός τύπος έσταξε... μέλι για τον ίδιο και δεν είχε άδικο, καθώς οι αριθμοί του χαφ του Παναθηναϊκού ήταν εντυπωσιακοί τόσο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι όσο και στο ανασταλτικό σκέλος. Το Gazzetta βάζει κάτω τα στατιστικά του και σας εξηγεί τι πρόσφερε στη χώρα του.

Αρχικά, ο ίδιος απείλησε τρεις φορές τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έφτασε κοντά στο γκολ αλλά στο 27ο λεπτό, η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Αμονόμε. Λίγα λεπτά πριν και συγκεκριμένα στο 16ο λεπτό, ο Ουναϊ έκανε εξαιρετική ενέργεια στην περιοχή, έπιασε το πλασέ αλλά η μπάλα πήγε άουτ ενώ ίδια κατάληξη είχε και η προσπάθεια του 11ου λεπτού.

Από εκεί και πέρα, στα 76 λεπτά που αγωνίστηκε, ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έχει κάνει μία γεμάτη εμφάνιση. Πρώτα από όλα, στο κομμάτι της κυκλοφορίας της μπάλας, ο Ουναϊ είχε 60 πάσες με ποσοστό επιτυχίας στο 78% (47 σωστές) και από αυτές, οι 48 έγιναν στο αντίπαλο μισό του γηπέδου, με τον ίδιο να προσφέρει τρεις πάσες-κλειδιά.

Η μπάλα πέρασε από τα πόδια του συνολικά 89 φορές, με τον Μαροκινό ποδοσφαιριστή να πραγματοποιεί πέντε ντρίμπλες εκ των οποίων στις τέσσερις βγήκε κερδισμένος, κάνοντας άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι αριθμοί του στην επίθεση εξαιρετικοί. Έχει κάνει μπόλικη δουλειά και στο ανασταλτικό κομμάτι.

Ο ίδιος χρειάστηκε να δώσει συνολικά 16 μονομαχίες εκ των οποίων βγήκε νικητής στις 12 από αυτές (!) ενώ έκανε συνολικά πέντε ανακτήσεις της μπάλας (οι τέσσερις ψηλά στην επίθεση), βοηθώντας στο πρέσινγκ κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Γενικότερα η εμφάνιση του έφερε εκ νέου χαμόγελα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού αλλά και στην εθνική ομάδα του Μαρόκου.