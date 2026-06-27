Ράστοντερ-Παναθηναϊκός: Οριστικό το deal για τον επιθετικό της Τουν
Οριστικό είναι το deal για τη μεταγραφή του Έλμιν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό. Όπως σας είχαμε ενημερώσει, η συμφωνία είχε επιτευχθεί από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (25/06) και στην ουσία διευθετήθηκαν και τα τελευταία θέματα που απέμεναν προκειμένου να κλείσει το θέμα μία και καλή.
Το κόστος της μετακίνησής του θα φτάσει τα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ ο Βορειομακεδόνας φορ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πρασίνους». Τη Δευτέρα (29/06) αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές, ώστε να κλείσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.
- Ράστοντερ - Παναθηναϊκός: Ο οπτομέτρης που του απογείωσε την καριέρα, το φίδι και το παραμύθι της Τουν
Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα εκείνος αναμένεται να φτάσει στην Ολλανδία και το Άπελντοορν, όπου βρίσκεται το «τριφύλλι» για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του τη Δευτέρα (30/06).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.