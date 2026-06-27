Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη (30/06) στην Ολλανδία

Οριστικό είναι το deal για τη μεταγραφή του Έλμιν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό. Όπως σας είχαμε ενημερώσει, η συμφωνία είχε επιτευχθεί από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (25/06) και στην ουσία διευθετήθηκαν και τα τελευταία θέματα που απέμεναν προκειμένου να κλείσει το θέμα μία και καλή.

Το κόστος της μετακίνησής του θα φτάσει τα 3,5 εκατ. ευρώ ενώ ο Βορειομακεδόνας φορ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πρασίνους». Τη Δευτέρα (29/06) αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές, ώστε να κλείσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα εκείνος αναμένεται να φτάσει στην Ολλανδία και το Άπελντοορν, όπου βρίσκεται το «τριφύλλι» για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του τη Δευτέρα (30/06).