Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημα ο Ετιέν Καμαρά, με το Τριφύλλι να ανακοινώνει την απόκτησή του, επιβεβαιώνοντας το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta!

Σάρκα και οστά πήρε η μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά, αφού ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό το απόγευμα του Σαββάτου (20/06), όπως αναμενόταν.

Τo Gazzetta στις 6/6 είχε αποκαλύψει πως το Τριφύλλι είχε επιστρέψει ζεστά στην υπόθεση μετά το ''ναυάγιο'' του Ιανουαρίου ενώ στους Galacticos είχε καταγραφεί η συμφωνία του αθηναϊκού συλλόγου με την Σαρλερουά στις 12/6.

Ο Γάλλος μέσος, ο οποίος υπέγραψε έως το 2030 αποτελεί έτσι την πρώτη προσθήκη των «πρασίνων» για το φετινό καλοκαίρι, αλλά τρίτη κίνηση μετά τη μονιμοποίηση του Ζαρουρί και το νέο δανεισμό του Τσάβες.

Αφότου επετεύχθη η συμφωνία με την Σαρλερουά, η οποία αναμένεται να καρπωθεί ένα ποσό περίπου στα 4 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους, αλλά και το ποσοστό μεταπώλησης που θα διατηρήσει, ο 23χρονος αμυντικός χαφ πήρε τον δρόμο για την Ελλάδα.

Στη χώρα μας έφτασε την Πέμπτη (18/06) το απόγευμα, την Παρασκευή (19/06) υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και μετέβη στο Κορωπί για να κάνει τα εργομετρικά του ενώ το Σάββατο (20/06), αφότου ελήφθη το «οκ» από το ιατρικό επιτελείο, έπειτα από τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκείνος υπέγραψε το τετραετές συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά από την Σαρλερουά. Ο 23χρονος Γάλλος κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Ο Ετιέν Καμαρά γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 2003 στο Νουαζί-λε-Γκραν στα προάστια του Παρισιού κι έχει ρίζες από τη Γουινέα. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε σε ηλικία έξι ετών στις ακαδημίες της γαλλικής Τορσί.

Το καλοκαίρι του 2019 μεταπήδησε στην Ανζέ, όπου αγωνίστηκε για περίπου επτά μήνες σε επίπεδο ακαδημιών, πριν ανοίξει τα φτερά του για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η Χάντερσφιλντ αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Καμαρά να πραγματοποιεί το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ηλικία 18 ετών. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Ουντινέζε, ενώ τελευταίος σταθμός της πορείας του μέχρι σήμερα ήταν η Σαρλερουά. Με τη φανέλα της αγωνίστηκε για δύο σεζόν, καταγράφοντας συνολικά 85 συμμετοχές, δύο γκολ και πέντε ασίστ.

Υπήρξε μέλος στην Κ20 της Γαλλίας, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων του 2023 που διεξήχθη στην Αργεντινή.

Καλωσορίζουμε τον Ετιέν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».