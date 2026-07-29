Οι δηλώσεις του τεχνικού της Πάκσι Γκιόργκι Μπόγκναρ για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Η πρόκριση είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Το τριφύλλι με τη νίκη του με 2-1 στην Ουγγαρία, το βράδυ της Πέμπτης στις 21:30 (ΣΚΑΪ) θα επιδιώξει να σφραγίσει το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό.

Η αντίπαλος πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να τα δώσει όλα κι ό,τι προκύψει και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Ο τεχνικός της Πάκσι Γκιόργκι Μπόγκναρ στη συνέντευξη Τύπου είπε το αυτονόητο ότι η ομάδα του θα κυνηγήσει το γκολ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του: «Με βάση την εμπειρία του πρώτου αγώνα, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός αντιπροσωπεύει μια ισχυρότερη αγωνιστική δύναμη από την ομάδα μας.

Αποτελούνται από καλούς και δημιουργικούς παίκτες, ατομικά. Είναι τα φαβορί για την πρόκριση, ειδικά μετά τη νίκη στον πρώτο αγώνα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε έναν κλειστό αγώνα και εδώ.

Θέλουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι και να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε ένα ή περισσότερα γκολ».

Ο παίκτης της Πάκσι Κέβιν Χόρβαθ τόνισε: «Στον πρώτο αγώνα νιώσαμε ότι ο αντίπαλος ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Έχουν δημιουργικούς παίκτες ατομικά και λειτουργούν εξαιρετικά ως ομάδα.

Στη ρεβάνς περιμένω να τα δώσουμε όλα στο γήπεδο και μετά θα δούμε τι θα φέρει η ζωή».



