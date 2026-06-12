Ο Νίκος Αθανασίου αποκάλυψε στους «Galacticos» by Intervwetten πως ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει στο οικονομικό με την Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά.

Μία πολύ σημαντική μεταγραφική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στους «Galacticos» by Interwetten σχετικά με την υπόθεση του Ετιέν Καμαρά.

Ο ρεπόρτερ των «πρασίνων» ανέφερε πως οι «πράσινοι» φαίνεται πως έχουν βρει την χρυσή τομή με τους Βέλγους στο οικονομικό κομμάτι για την απόκτηση του 23χρονου Γάλλου αμυντικού μέσου, ο οποίος δεσμεύεται μαζί τους με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Το κόστος της μετακίνησής τους αναμένεται να φτάσει στα 3,5 εκατ. ευρώ. Τώρα το «τριφύλλι» αναμένεται να φορτσάρει μέσα στο Σαββατοκύριακο προκειμένου να κλείσει οριστικά την υπόθεσή του, ώστε να έρθει ο παίκτης στην Ελλάδα, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό αποτελώντας το πρώτο του μεταγραφικό απόκτημα για το φετινό καλοκαίρι.