Ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κορωπί για εργομετρικά και αναμένεται να ανακοινωθεί το Σάββατο (20/06).

Μόνο τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων απομένουν για να γίνει κι επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ετιέν Καμαρά. Ο 23χρονος Γάλλος μέσος έφτασε στην Αθήνα το απόγευμα της Πέμπτης όπως και αναμενόταν προκειμένου να τελειώσει με τα τυπικά και να υπογράψει στους «πρασίνους».

Ο Καμαρά υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων τους.

Αυτή την ώρα είναι στο Κορωπί και κάνει τα απαραίτητα εργομετρικά έτσι ώστε όταν πάρει το... πράσινο φως και από τους γιατρούς να είναι έτοιμος να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Αυτό αναμένεται να έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και η ανακοίνωσή του θα γίνει το Σάββατο (20/06).