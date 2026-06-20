Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε οριστική συμφωνία με Μπαρτσελόνα και Ινάκι Πένια, με τον Ισπανό τερματοφύλακα να αναμένεται την Κυριακή στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές για 3+1 χρόνια.

Το Gazzetta αποκάλυψε το απόγευμα της Πέμπτης το ζεστό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ινάκι Πένια και ο Ισπανός τερματοφύλακας αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, να έρθει στην Αθήνα την Κυριακή για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στο Τριφύλλι.

Οι ''πράσινοι'' έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα σε ένα ποσό ανάμεσα στα 2.5 και τα 3 εκατομμύρια ευρώ, τα έχουν βρει σε όλα με τον έμπειρο άσο και απομένουν τα διαδικαστικά για να λογίζεται και επίσημα ως παίκτης των Αθηναίων. Ο Πένια θα υπογράψει για 3+1 χρόνια στο τριφύλλι.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πετάξει για την Ολλανδία, ώστε να τεθεί στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος από το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα έχει έτοιμη την τριάδα με την οποία θα πορευθεί μέσα στη σεζόν.

Με πρώτο κίπερ τον Πένια, δεύτερο τον Τσάβες και τρίτο τον Κότσαρη.

Στην ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια τα αντανακλαστικά που έδειξε ο Παναθηναϊκός ήταν γρήγορα και πλέον προχωρά στα επόμενα...