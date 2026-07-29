Ο Κάνγκουα έδωσε την τελευταία, αλλά... χρυσή ασίστ πρόκρισης στη Χάποελ και ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα και Παναθηναϊκό.

Ο Κινγκς Κάνγκουα έδωσε την τελευταία παράσταση στο Ισραήλ, αποθεώθηκε από τους οπαδούς της Χάποελ και ετοιμάζει βαλίτσες για Ελλάδα. Ο ποδοσφαιριστής έπαιξε το τελευταίο του ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, βοήθησε τα μέγιστα στην πρόκριση (2-0) κόντρα στη Βίκινγκουρ και θα μπει στο αεροπλάνο για την Αθήνα. Το «τριφύλλι» είχε δώσει την έγκριση στον 27χρονο χαφ να αγωνιστεί στη ρεβάνς της Χάποελ Μπερ Σεβά για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και ο Κάνγκουα φρόντισε να κλείσει ιδανικά αυτή τη σελίδα στην καριέρα του. Χάρη στην υπέροχη ασίστ στον Γκανά στο 80ο λεπτό, η Χάποελ επικράτησε 2-0 και βρέθηκε στην επόμενη φάση. Ετσι, την Παρασκευή (31/07) θα βρεθεί στην Ελλάδα, θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τον Παναθηναϊκό, μια μεταγραφή την οποία είχε αποκαλύψει το Gazzetta.