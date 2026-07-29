Οι παίκτες που πήρε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ για τη ρεβάνς με την Πάκσι.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του με προπόνηση στο ΟΑΚΑ για τη ρεβάνς με την Πάκσι (21:30 ΣΚΑΪ).

Ο Δανός τεχνικός του τριφυλλιού Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή και δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έμεινε εκτός, αλλά ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ, επειδή ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς, δεν είναι απόλυτα έτοιμος και στον Παναθηναϊκό θέλουν να τον διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο πριν τον ρίξουν στη μάχη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της ρεβάνς με την Πάκσι, στο πλαίσιο της δεύτερης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα είχε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τακτική.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ».