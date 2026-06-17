Ημέρα Πάμπλο Μαφέο η σημερινή (17/06) με τον Ισπανό μπακ να φτάνει στην Αθήνα το απόγευμα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο 28χρονος Πάμπλο Μαφέο - όπως είχε οριστικοποιηθεί εδώ και αρκετές ημέρες και είχατε διαβάσει σχετικά - ήταν ήδη κλεισμένος από τον Ολυμπιακό για να κάνει αυτό του το ταξίδι από την Ισπανία.

Ο έμπειρος δεξιός μπακ που έχει και ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο έρχεται με μεταγραφή από την ομάδα της Μαγιόρκα. Εκεί πέρυσι είχε 32 αγώνες καταγράφοντας 1 γκολ και 2 ασίστ. Ο Μαφέο αφίχθη λίγο πριν τις 19:00 και ορισμένοι οπαδοί των Πειραωτών που τον αντιλήφθηκαν στο αεροδρόμιο, έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του.

Συνολικά στον ισπανικό αυτόν σύλλογο έχει 160 αγώνες με 5 γκολ και 15 ασίστ. Ο Μαφέο αφίχθη λοιπόν το απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα για να επικυρώσει την συμφωνία του με τον Ολυμπιακό με τον πιο επίσημο τρόπο που υπάρχει. Αυτόν των ανακοινώσεων.

Οι πληροφορίες του ισπανικού COPE ανέφεραν ότι η μεταγραφή του θα κοστίσει γύρω στα 3 εκατ. ευρώ. Επίσης ότι ο εν λόγω δεξιός μπακ (που παίζει και χαφ) θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια στον Ολυμπιακό.

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Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Μαφέο