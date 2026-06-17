Μαφέο - Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα για να κλείσει και επίσημα
Ο 28χρονος Πάμπλο Μαφέο - όπως είχε οριστικοποιηθεί εδώ και αρκετές ημέρες και είχατε διαβάσει σχετικά - ήταν ήδη κλεισμένος από τον Ολυμπιακό για να κάνει αυτό του το ταξίδι από την Ισπανία.
Ο έμπειρος δεξιός μπακ που έχει και ισπανικό και αργεντίνικο διαβατήριο έρχεται με μεταγραφή από την ομάδα της Μαγιόρκα. Εκεί πέρυσι είχε 32 αγώνες καταγράφοντας 1 γκολ και 2 ασίστ. Ο Μαφέο αφίχθη λίγο πριν τις 19:00 και ορισμένοι οπαδοί των Πειραωτών που τον αντιλήφθηκαν στο αεροδρόμιο, έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του.
Συνολικά στον ισπανικό αυτόν σύλλογο έχει 160 αγώνες με 5 γκολ και 15 ασίστ. Ο Μαφέο αφίχθη λοιπόν το απόγευμα της Τετάρτης στην Αθήνα για να επικυρώσει την συμφωνία του με τον Ολυμπιακό με τον πιο επίσημο τρόπο που υπάρχει. Αυτόν των ανακοινώσεων.
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Οι πληροφορίες του ισπανικού COPE ανέφεραν ότι η μεταγραφή του θα κοστίσει γύρω στα 3 εκατ. ευρώ. Επίσης ότι ο εν λόγω δεξιός μπακ (που παίζει και χαφ) θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια στον Ολυμπιακό.
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Δείτε φωτογραφίες από την άφιξη του Μαφέο
🔴Η άφιξη και οι δηλώσεις του Μαφέο#OlympiacosBC pic.twitter.com/ee72a8pUMw— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 17, 2026
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