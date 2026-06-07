Ο Πάμπλο Μαφέο είναι προ των πυλών στον Ολυμπιακό και το Gazzetta θυμήθηκε την ατάκα του Λιονέλ Μέσι για τον 28χρονο ακραίο μπακ.

Ο Πάμπλο Μαφέο δείχνει ο εκλεκτός για τον Ολυμπιακό ώστε να αντικαταστήσει τον Κοστίνια και να ενισχύσει το δεξί άκρο της ερυθρόλευκης άμυνας, με τους Ισπανούς να επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση οδεύει προς συμφωνία.

Ο 28χρονος ακραίος μπακ αφήνει τη Μαγιόρκα και την Ισπανία μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας και έπειτα από τις πορείες του σε Αγγλία και Γερμανία, ήρθε η στιγμή για την Ελλάδα και τους Πειραιώτες, οι οποίοι κάνουν πραγματικότητα το θέλημα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αν και γεννημένος στην Ισπανία και έχοντας συμμετοχές με τις μικρές εθνικές της χώρας, ο έμπειρος αμυντικός είχε επιλέξει την Αργεντινή με την οποία δεν έχει πραγματοποιήσει το ντεμπούτο αλλά έχει κληθεί σε αποστολές της πρώτης ομάδας. Εκεί είχε συναντήσει και το είδωλο του, τον Λιονέλ Μέσι, ωστόσο η ιστορία των δύο ποδοσφαιριστών έχει ακόμα πιο βαθύ νόημα.

Ήταν Σεπτέμβρης του 2017. Τρίτος δανεισμός από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Τζιρόνα αλλά με τη διαφορά ότι ο Μαφέο είχε ωριμάσει και στα 20 του χρόνια είχε προσαρμοστεί στα δεδομένα της Ισπανίας. Από την αρχή της σεζόν 2017/18 παίζει βασικός και στην 6η αγωνιστική, η Τζιρόνα φιλοξένησε την Μπαρτσελόνα.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Λιονέλ Μέσι, με την οδηγία να τον έχει man-to-man και να τον ακολουθεί παντού προκειμένου να μην γίνει απειλητικός. Ο 20χρονος αμυντικός ήταν απλά εντυπωσιακός. Παρότι έπαιζε με κίτρινη κάρτα από το 23ο λεπτό, δεν «φοβήθηκε» να αντιμετωπίσει στα ίσια τον Αργεντινό αστέρα και να μην του επιτρέψει να κάνει κάτι σημαντικό στο συγκεκριμένο ματς.

Παρότι η Μπαρτσελόνα εν τέλει κέρδισε με 3-0, ο νεαρός αμυντικός είχε κερδίσει ένα σπουδαίο... παράσημο. Την εκτίμηση του Αργεντινού σταρ, ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα του μιλούσε συνεχώς και τον ρωτούσε για την ηλικία του αλλά και για τον δανεισμό του από τη Σίτι.

Το 2020, ο Μέσι παραχώρησε συνέντευξη στο «DAZN», μέσω του οποίου αναφέρθηκε στον δυσκολότερο αντίπαλο που είχε ποτέ στην καριέρα του και ο ίδιος αποκάλυψε το όνομα του Πάμπλο Μαφέο.

«Ο Πάμπλο Μαφέο, όταν ήταν στην Τζιρόνα, ήταν ο πιο δύσκολος αμυντικός που έχω αντιμετωπίσει. Ποτέ δεν ήμουν από τους παίκτες που παραπονιούνται. Πιστεύω ότι η σωματική επαφή είναι μέρος του ποδοσφαίρου».

Για να έρθει η απάντηση από τον 28χρονο ακραίο μπακ: «Ήταν πολύ ξεχωριστό που το είπε ο Λέο. Για μένα είναι σαν να κέρδισα έναν τίτλο. Είναι η κορυφαία αναγνώριση από τον καλύτερο παίκτη στην ιστορία. Χάσαμε εκείνο το παιχνίδι, αλλά αυτή η εμπειρία θα σημαδεύει για πάντα τη ζωή μου».

Γενικά εκείνη η σεζόν κύλησε ονειρικά για τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή καθώς λίγες εβδομάδες μετά έδωσε την ασίστ με την οποία ήρθε και η νίκη της Τζιρόνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης των Ζιντάν, Κριστιάνο, Μπενζεμά και Ράμος (2-1).