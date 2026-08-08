Ναϊμέγκεν - Τέλσταρ 1-2: Πρεμιέρα με το αριστερό πριν τον Ολυμπιακό

Νίκος Κικίδης
Ναϊμέγκεν - Τέλσταρ 1-2: Πρεμιέρα με το αριστερό πριν τον Ολυμπιακό

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Η Ναϊμέγκεν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα Ολλανδίας, καθώς ηττήθηκε με 2-1 από την Τέλσταρ πριν από την ευρωπαϊκή ρεβάνς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Πρεμιέρα με το αριστερό για τη Ναϊμέγκεν στο πρωτάθλημα Ολλανδίας! Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League ηττήθηκε στην έδρα της με 2-1 από την Τέλσταρ και ετοιμάζεται πλέον για τη ρεβάνς απέναντι στους Πειραιώτες (11/8) με πεσμένη ψυχολογία.

Παραταγμένη με τέσσερις συνολικά αλλαγές και πλήρως αλλαγμένη αμυντική γραμμή σε σχέση με το πρώτο ματς απέναντι στους Ερυθρόλευκους, η Ναϊμέγκεν βρέθηκε να κυνηγάει από νωρίς το ματς. Οι φιλοξενούμενοι άλλωστε ευτύχησαν να σκοράρουν μόλις στο πρώτο λεπτό με τον Μπράουερ, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής ύστερα από εκτέλεση κόρνερ κι εκτέλεσε ιδανικά για να ανοίξει το σκορ.

Στο 24΄η Τέλσταρ χτύπησε και πάλι για να ανεβάσει τη διαφορά στα δυο γκολ, με τον Μέντες να γράφει το 2-0 και να δυσκολεύει την αποστολή της Ναϊμέγκεν.

 

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πιέσουν στο β΄μέρος και να ξαναμπούν στο ματς, ρίχνοντας στο ματς τον Σίρχαους στο 46΄. Στο 83΄τελικά ο Ολλανδός σκόραρε με τελείωμα από κοντά από ασίστ του Τάντιτς για το τελικό 2-1, σε ένα γκολ ωστόσο που δεν άλλαξε τη μοίρα του παιχνιδιού.

Ναϊμέγκεν (3-4-3): Κρέταζ, Περέιρα, Νέιμασιτς (46΄Σίρχαους), Φόνβιλ, Μπίσοφ, Ουαϊσά (79΄Μορ), Χάνσεν-Άαροεν, Μοντέιρο (64΄Σάντλερ), Λεμπρετόν (64΄Γουίλουμσον), Τσέρι (64΄Λίνσεν), Τάντιτς

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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