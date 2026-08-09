Ο Ολυμπιακός δεν σταματά τις επαφές και τις προσπάθειές του για την περαιτέρω ενίσχυση του άξονά του.

Το ρεπορτάζ ως προς τα μεταγραφικά δρώμενα του Ολυμπιακού δεν σταματά. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γαλλία οι άνθρωποί του βρίσκονται σε επαφές για δύο μέσους. Ειδικότερα για τους χαφ Κάσερες και Καντιού.

Ο μεν 26χρονος Κρίστιαν Κάσερες είναι ένας ποιοτικός χαφ της Τουλούζ. Διεθνής με τη Βενεζουέλα και αρχηγός της. Τη σεζόν που προηγήθηκε ο Κάσερες που παίζει εξάρι, οκτάρι και δεκάρι, είχε 34 αγώνες στα πόδια του.

Σε αυτές τις αναμετρήσεις κατέγραψε 2 γκολ και 5 ασίστ. Από την άλλη είναι η εδώ και καιρό γνωστή η περίπτωση του πανύψηλου Νοά Καντιού της Λοριάν. Κάτοχος γαλλικού διαβατηρίου και διεθνής με τη Γουαδελούπη που παίζει σε όλες τις θέσεις του άξονα. Πέρυσι είχε 28 αγώνες και σε αυτούς σκόραρε στο σύνολο 3 φορές και είχε και 2 ασίστ.