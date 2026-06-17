Θα είναι απώλεια για τον Ολυμπιακό;

Ο Κώστας Νικολακόπουλος επιχειρεί μέσα από το blog του στο Gazzetta να δώσει απάντηση σε ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν από τη μεταγραφική δραστηριότητα του Ολυμπιακού.

Η πρώτη αποχώρηση λοιπόν βασικού παίκτη του Ολυμπιακού ήταν ο Κοστίνια , με την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του από την Μπράϊτον.

Είχα εξηγήσει από εδώ σε ανύποπτο χρόνο γιατί η Μπράϊτον δεν ανακοίνωνε τη μεταγραφή του Πορτογάλου, ενώ τον είχε κλείσει εδώ και κάμποσες εβδομάδες-διότι στην Αγγλία οι μεταγραφές ξεκινάνε επίσημα στις 15 Ιουνίου. Ακριβώς στις 15 έγινε η ανακοίνωση από πλευράς αγγλικού συλλόγου.

Τέλος πάντων, το θέμα μας τώρα είναι αν η αποχώρηση του Κοστίνια είναι μία απώλεια για τον Ολυμπιακό. Αν δηλαδή τον ζημιώσει αγωνιστικά. Διότι οικονομικά ήταν μία καλή σε γενικές γραμμές συμφωνία, καθότι τον είχε αγοράσει 2,5 εκ. Ευρώ και τον πούλησε κατά τις πληροφορίες μας 11 εκ. Ευρώ (έστω κι αν τα 3,5 από αυτά λέγεται ότι θα πάνε στην…εξαδέλφη Ρίο Άβε, λόγω ποσοστού μεταπώλησης)-το transfermarkt δίνει ποσό πώλησης 12,7 εκ. Ευρώ.

Και, βεβαίως, ο Ολυμπιακός τον είχε στις υπηρεσίες του για δύο σεζόν. Νομίζω δε ότι η παρουσία του στην ομάδα ήταν καλή. Ίσως όχι πολύ καλή σε διάρκεια, αλλά καλή. Ήταν μία εντάξει μεταγραφή. Το κάπως περίεργο ήταν ότι την πρώτη σεζόν έπαιξε καλύτερα. Τη δεύτερη τον περιμέναμε, εύλογα, να είναι πιο ανεβασμένος ακόμη, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Και κάπως έτσι μοιάζει να μην πειράζει και…πολλούς η παραχώρηση του.

Με αθλητικά προσόντα (γρήγορος, δυνατός χαμηλά και ψηλά) ο Πορτογάλος και με διάθεση μεγάλη να βγαίνει μπροστά και να βοηθάει επιθετικά. η αποτελεσματικότητα ελέγχεται, ιδίως στο επιθετικό κομμάτι, όπου κατά βάση θα τον θυμόμαστε για το γκολ στο 2-0 επί της Μπάγερ Λέβερκουζεν και για μία ασίστ στο 4-1 επί της ΑΕΚ. Συνολικά τις δύο σεζόν κατέγραψε ένα γκολ και πέντε ασίστ με τα «ερυθρόλευκα».

Η αλήθεια είναι ότι του έλειπαν μέσα στο παιχνίδι οι πιο έξυπνες επιλογές, αμυντικά και επιθετικά. Θυμηθείτε πόσο εύκολα έκανε πέναλτι στον Κωνσταντέλια κι ο Ολυμπιακός έχασε το περασμένο φθινόπωρο 1-2 στην Τούμπα, αλλά και την αποβολή του με δεύτερη κίτρινη κάρτα αφήνοντας την ομάδα για 50 λεπτά με παίκτη λιγότερο στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 πρόπερσι. Όπως και το αυτογκόλ του στο Ατρόμητος-Ολυμπιακός 1-2 επίσης πρόπερσι.

Να έχουμε επιπλέον υπόψιν μας ότι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ ο Ρόντινεϊ αυτή τη διετία ήταν ο πρώτος δεξιός μπακ κι ο Κοστίνια ο δεύτερος. Με τον Πορτογάλο, όμως, να παίρνει πολλά παιχνίδια, και διότι ο Βραζιλιάνος χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένως και ως εξτρέμ. Να παρατηρήσουμε και κάτι πρωτοφανές: ο προπονητής του Ολυμπιακού τον αντικατέστησε κατά τη διάρκεια του β΄ ημιχρόνου 28 αγώνων! Πολύ απλά γιατί ένιωθε ότι ειδικά δημιουργικά δεν του έκανε τη δουλειά. Περισσότερο τον είχε βασικό στα πιο σκληρά και δύσκολα παιχνίδια.

Είναι σαφές ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν τα έβαψε μαύρα που έφυγε ο Κοστίνια. Ωστόσο, την πραγματική απάντηση για το αν αποδειχθεί απώλεια για τον Ολυμπιακό ο Πορτογάλος θα την έχουμε μόνο βλέποντας τι θα κάνουν οι επόμενοι δεξιοί μπακ στην ομάδα, με πρώτο τον Μαφέο, που έρχεται σήμερα.

Θεωρητικά πρόκειται για αναβάθμιση. Περιμένουμε να την δούμε και μέσα στο γήπεδο.

Άσχετο: Υπάρχουν αρκετά ρεπορτάζ στην Ισπανία από χθες που φέρνουν τον Ολυμπιακό να εμπλέκεται στη μεταγραφή του Λίσο, που έπαιξε δανεικός φέτος στη Χετάφε από την Σαραγόσα. Όντως είχε προταθεί ο νεαρός εξτρέμ στους «ερυθρόλευκους», είχε αναλυθεί η περίπτωση του, άρεσε αρκετά, αλλά προκρίθηκε ο επίσης νεαρός εξτρέμ Ρόκα της Τζιρόνα, κατόπιν επιθυμίας του Μεντιλίμπαρ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μπορεί να λέγονται πολλά και διάφορα για τον Έσε, την Σπόρτινγκ και την Φλαμένγκο κλπ, όμως μέχρι τώρα δεν έχει φτάσει καμία σοβαρή και αξιόλογη προσφορά για τον Αργεντίνο μετά τον Γενάρη.

Γενικά δεν φαίνεται διάθεση πώλησης του Αργεντίνου από τον Ολυμπιακό. Απολύτως λογικά διότι εδώ και τρία χρόνια είναι ο πιο θετικός κεντρικός μέσος της ομάδας. Άλλωστε, δεν τον πήραν τα χρόνια (24 στα 25 είναι), για να πεις ότι χάνει τη μεταπωλητική του αξία.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔