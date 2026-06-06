Οι υπογραφές που πρόκειται να πέσουν στο νέο συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαιώνουν τις στέρεες βάσεις του ποδοσφαιρικού πρότζεκτ της ΑΕΚ.

Τυπική υπόθεση είναι η επέκταση της συνεργασίας του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029 καθώς ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να υπογράψει πλέον το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Κάτι που το επιθυμούσε εκτός από την Ένωση και ο ίδιος ο Νίκολιτς, όπως είχε αποκαλύψει το Gazzetta μέσα από την εκπομπή Galacticos by Interwetten.

Έτσι λίγες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της σεζόν και ένα μήνα πριν την έναρξη της προετοιμασίας για την επόμενη, η ΑΕΚ θα «δέσει» για την επόμενη τριετία τον Σέρβο προπονητή, ο οποίος μαζί με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα δικαίωσαν τον Μάριο Ηλιόπουλο για την εμπιστοσύνη που τους έδειξε. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε, όπως έχετε ενημερωθεί στο Gazzetta, σε επαφές για να ανανεώσει βρίσκεται και ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης.

Ο Νίκολιτς ποτέ δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνει μέσα στη σεζόν πόσο χαρούμενος είναι που βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ. Κάτι που φρόντισε να τονίσει και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στους συμπατριώτες του, όπου εξέφρασε το πόσο καταπληκτικά νιώθει, αλλά και τους μεγάλους στόχους που έχει στον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Η επιτυχημένη πρώτη σεζόν και οι στέρεες βάσεις

Φυσικά επειδή πάντα τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, η επιτυχημένη πρώτη σεζόν του Νίκολιτς στο τιμόνι της ΑΕΚ ήταν δεδομένο ότι θα οδηγούσε στις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του με τους κιτρινόμαυρους. Το πρωτάθλημα στην πρώτη χρονιά του Σέρβου τεχνικού στην ΑΕΚ σε συνδυασμό με την εξαιρετική πορεία ως τα προημιτελικά του Conference League ήταν δύο επιδόσεις που πιστοποίησαν ότι η επιλογή που έγινε πριν από ένα χρόνο ήταν απόλυτα σωστή.

Παράλληλα η επικείμενη επέκταση του συμβολαίου με τον Νίκολιτς δείχνει ότι το πρότζεκτ εξελίσσεται και διαθέτει στέρεες βάσεις. Ένα πλάνο που «τρέχουν» μαζί οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς έχοντας ως στόχο φέτος το καλοκαίρι να το τελειοποιήσουν, στην τρίτη μεταγραφική περίοδο που έχουν μπροστά τους οι δύο υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Με το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Νίκολιτς ως το καλοκαίρι του 2029 ουσιαστικά ενισχύεται ακόμη πιο πολύ η σταθερότητα στο κιτρινόμαυρο πρότζεκτ. Κάτι που πιστοποιεί πως ο Νίκολιτς είναι απολύτως ικανοποιημένος στην ΑΕΚ, έχοντας ακόμα μεγαλύτερες φιλοδοξίες με τους κιτρινόμαυρους. Άλλωστε μπροστά υπάρχει η νέα σημαντική πρόκληση που δεν είναι άλλη από τη συμμετοχή στα play offs του Champions League για την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που λάμπει στο βάθος, αλλά και ο στόχος για τον δεύτερο σερί τίτλο.