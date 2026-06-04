Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ και την τεράστια σημασία της παρουσίας ενός ανθρώπου όπως ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στο κέντρο του ποδοσφαιρικού της πρότζεκτ.

Στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι και πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε ένα τόσο επιτυχημένο έργο ενός διευθυντή ποδοσφαίρου σε ένα κλαμπ όσο αυτό του Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ΑΕΚ μέχρι τώρα. Ειδικά στα μέρη μας δεν είναι και η πιο εύκολη θέση σε μια ομάδα αυτή του τεχνικού ή αθλητικού διευθυντή, οι οποίοι αλλάζουν συνήθως εύκολα, ειδικά αν δεν πιάσει η επιλογή του προπονητή που είναι και η πλέον κομβική στο πλάνο.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Ριμπάλτα ήταν σίγουρος για τον Μάρκο Νίκολιτς εξ αρχής, επέμενε σε αυτήν την πρώτη και ξεκάθαρη επιλογή του, ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τετ α τετ που είχε κάνει με τον Σέρβο τεχνικό στο Βελιγράδι πέρυσι πείστηκε κατευθείαν και ο Νίκολιτς κατάφερε να αναμορφώσει το κιτρινόμαυρο σύνολο κατακτώντας το πρωτάθλημα την πρώτη του σεζόν και κάνοντας μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη.

Ο Ριμπάλτα από πέρυσι το καλοκαίρι που ξεκίνησε να διαμορφώνει το ρόστερ της ΑΕΚ μαζί με τον Νίκολιτς έχει αποδείξει πόσο πολύτιμο είναι να διαθέτεις ένα στέλεχος της δικής του δυναμικής σε αυτό το πόστο. Και ήδη από την πρώτη μεταγραφική κίνηση της Ένωσης το φετινό καλοκαίρι με την προσθήκη του Ζούμπκοφ επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά η ικανότητα του διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης.

Δικτυωμένος στην αγορά με γρήγορες κινήσεις

Δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνεις τόσο νωρίς το καλοκαίρι μια τέτοια μεταγραφή. Αλλά ο Ριμπάλτα το έκανε πράξη, έχοντας φυσικά και το πράσινο φως του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος άναψε το πράσινο φως για να επενδυθούν 4 εκατ. ευρώ συν μπόνους για την απόκτηση του 29χρονου Ουκρανού μεσοεπιθετικού. Όπως είχατε διαβάσει στο ρεπορτάζ σχετικά με τη μεταγραφή του Ζούμπκοφ, ο Ριμπάλτα είχε την πληροφορία για την επιθυμία του παίκτη να αποχωρήσει από την Τράμπζονσπορ, κάτι που ήταν το Α και το Ω στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Στον ρόλο του Ριμπάλτα θες τον άνθρωπο που θα έχει πρόσβαση τη στιγμή που πρέπει σε αυτές τις πληροφορίες και ο Καταλανός διευθυντής απέδειξε ξανά πόσο καλά δικτυωμένος είναι στην ποδοσφαιρική αγορά. Ενημερώθηκε και έδρασε γρήγορα και αποτελεσματικά με τον συνηθισμένο μεθοδικό του τρόπο. Φρόντισε να μην διαρρεύσει τίποτα που θα μπορούσε να βάλει το deal σε κίνδυνο και με συνοπτικές διαδικασίες κατάφερε να κάνει μια δυνατή προσθήκη για τη μία από τις τρεις με τέσσερις κινήσεις που έχει η ΑΕΚ στο αρχικό μεταγραφικό της πλάνο.

Εξέλιξη στο πρότζεκτ που έχει με τον Νίκολιτς

Ο Ριμπάλτα διαμόρφωσε εξ αρχής το πλάνο μαζί με τον Νίκολιτς και πάνω σε αυτό εργάζεται από το περσινό καλοκαίρι. Ένα πλάνο που όπως είπε και ο ίδιος χρειαζόταν τρεις μεταγραφικές περιόδους προκειμένου να τελειοποιηθεί. Η δεύτερη ήταν η χειμερινή μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου και η τρίτη είναι αυτή που τρέχουμε τώρα το καλοκαίρι κατά το οποίο ο Καταλανός διευτυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ επιθυμεί να κάνει τις τελευταίες κινήσεις που θα ολοκληρώσουν αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του.

Αυτό τι μας δείχνει; Ότι υπάρχει ένα πρότζεκτ που διαθέτει λογική και υγεία. Θέτει τους στόχους και πάνω σε αυτούς δουλεύει σε ένα διάστημα τριών μεταγραφικών περιόδων. Στην περίπτωση της ΑΕΚ η πρώτη επιτυχία ήρθε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του πρότζεκτ του Ριμπάλτα και αυτό φυσικά πιστώνεται τόσο στον ίδιο, όσο και στον Νίκολιτς, ο οποίος αξιοποίησε τα υλικά που είχε στα χέρια του στον απόλυτο βαθμό.

Προσθήκες που ενισχύουν την ποιότητα του ρόστερ

Φυσικά ο Ριμπάλτα είναι ένα φιλόδοξο και απαιτητικό στέλεχος που μοιράζεται την ίδια φιλοσοφία με τον Νίκολιτς. Αμφότεροι θέτουν πάντα τον πήχη ψηλότερα, με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ να τονίζει στη συνέντευξη που παραχώρησε αμέσως μετά την κατάκτηση του τίτλου πως «πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα του ρόστερ και να διασφαλίσουμε ότι οι παίκτες που ήδη βρίσκονται εδώ θα αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Όσα κάναμε φέτος δεν θα είναι αρκετά για την επόμενη χρονιά».

Η ΑΕΚ θα συνεχίσει να βαδίζει στην επιτυχημένη μεταγραφική της συνταγή καθώς οι περισσότερες από τις κινήσεις που έχει κάνει με τον Ριμπάλτα παίρνουν θετικό πρόσημο. Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ έχει μάτι που... κόβει, έχοντας εργαστεί για αρκετά χρόνια ως σκάουτ στην καριέρα του. Και μεταγραφές σαν του Ρέλβας είναι για να υποκλίνεσαι στις δυνατότητές που έχει και εκείνος και το δίκτυο με το οποίο συνεργάζεται. Χτυπώντας παντού και χωρίς να γίνεται αντιληπτός, ο Ριμπάλτα λειτουργεί με τον δικό του τρόπο και έτσι θα συνεχίσει.