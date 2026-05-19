Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Ο Νίκολιτς θα ήθελε επέκταση συμβολαίου με ΑΕΚ»

Ο Γιώργος Τσακίρης ανέφερε στους Galacticos by Interwetten πως ο Μάρκο Νίκολιτς θα ήθελε να επεκτείνει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ, ενώ μίλησε επίσης για τα θέματα μεταγραφών και ανανεώσεων.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μια απόλυτα επιτυχημένη σεζόν, στην παρθενική χρονιά του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα και πλέον κοιτάει για το μέλλον. Ο Γιώργος Τσακίρης στο πλαίσιο των Galacticos by Interwetten μετέφερε τις σκέψεις του Σέρβου τεχνικού για την κοινή του πορεία με τον Δικέφαλο.

Όπω τόνισε ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, ο Νίκολιτς θα ήθελε να ανανεώσει το συμβόλαιο του για ακόμα ένα έτος από αυτό που προβλέπει το σε ισχύ deal, ήτοι έως το 2028 και παράλληλα να έκανε το ίδιο και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του κλαμπ, Χαβιέ Ριμπάλτα.

Ο 46χρονος κόουτς είναι ευχαριστημένος με τις συνθήκες τόσο εντός Ένωσης όσο και στην Αθήνα, για τη ζωή της οικογένειας του, οπότε είναι ιδιαίτερα θετικός στο να μείνει και τα επόμενα χρόνια στην ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα ο Γιώργος Τσακίρης αναφέρθηκε και στα ζητήματα των ανανεώσεων των βασικών συντελεστών της πορείας του Δικεφάλου, του Λούκα Γιόβιτς και του Ορμπελίν Πινέδα, οι οποίοι μπαίνουν στο τελευταίο έτος του συμβολαίου τους.

Αναφορικά με τον Σέρβο φορ ο ρεπόρτερ της Ένωσης ανέφερε πως το κλαμπ τον κοστολογεί με ποσό της τάξης των 10-12 εκατομμυρίων ευρώ, όμως η βασική πρόθεση είναι να ανανεωθεί η συνεργασία τους.

Τέλος, μίλησε και για τα μεταγραφικά, όπου ανέφερε ότι θα αποκτηθεί Ευρωπαίος κεντρικός αμυντικός, ενώ αποκάλυψε πως θα προστεθεί στο προπονητικό επιτελείο άνθρωπος που θα επωμιστεί τη δουλειά στις στατικές φάσεις.