Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό, ο Ματίας Αλμέιδα ζήτησε από την Μοντερέι τον πρώην παίκτη του σε Τσίβας και ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα.

Η σχέση του Ματίας Αλμέιδα με τον Ορμπελίν Πινέδα είναι γνωστή και αυτή αποτέλεσε το «κλειδί» για την απόκτηση του διεθνή Μεξικανού χαφ από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022. O Πελάδο μετά το πέρασμα του από τη Σεβίλλη επέστρεψε στην πατρίδα του μέσου της Ένωσης, για λογαριασμό της Μοντερέι, και αναμενόμενα δημοσιεύματα τους «συνδέουν».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φερνάντο Εσκιβέλ ο Αργεντινός τεχνικός έχει ζητήσει από την ομάδα του να κάνει δικό της τον Πινέδα. Ο Μεξικανός τονίζει πως λόγο των υποχρεώσεων του χαφ της Ένωσης ενόψει Μουντιάλ η υπόθεση είναι σε αναμονή.

«Ξέρω ότι μπορεί να είναι κουραστικό κάθε σεζόν η ίδια ιστορία. Τώρα, κατόπιν αιτήματος του Ματίας Αλμέιδα η Μοντερέι ψάχνεται με την περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα. Ο παίκτης έχει ρήτρα και συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ο παίκτης είναι συγκεντρωμένος στο Μουντιάλ και οι διαδικασίες είναι σε αναμονή», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Θυμίζουμε πως η ρήτρα του Πινέδα για ομάδα της Λατινικής Αμερικής είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο του 30χρονου χαφ έχει ισχύ για ακόμα ένα χρόνο και πρόθεση της ΑΕΚ είναι να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.

Ο Πινέδα προέρχεται από ακόμα μια γεμάτη σεζόν με τον Δικέφαλο στο στήθος, καθώς μέτρησε 50 εμφανίσεις, με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.