ΑΕΚ: «Ο Αλμέιδα ζήτησε τον Πινέδα στην Μοντερέι», γράφουν στο Μεξικό
Η σχέση του Ματίας Αλμέιδα με τον Ορμπελίν Πινέδα είναι γνωστή και αυτή αποτέλεσε το «κλειδί» για την απόκτηση του διεθνή Μεξικανού χαφ από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2022. O Πελάδο μετά το πέρασμα του από τη Σεβίλλη επέστρεψε στην πατρίδα του μέσου της Ένωσης, για λογαριασμό της Μοντερέι, και αναμενόμενα δημοσιεύματα τους «συνδέουν».
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φερνάντο Εσκιβέλ ο Αργεντινός τεχνικός έχει ζητήσει από την ομάδα του να κάνει δικό της τον Πινέδα. Ο Μεξικανός τονίζει πως λόγο των υποχρεώσεων του χαφ της Ένωσης ενόψει Μουντιάλ η υπόθεση είναι σε αναμονή.
«Ξέρω ότι μπορεί να είναι κουραστικό κάθε σεζόν η ίδια ιστορία. Τώρα, κατόπιν αιτήματος του Ματίας Αλμέιδα η Μοντερέι ψάχνεται με την περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα. Ο παίκτης έχει ρήτρα και συμβόλαιο μέχρι το 2027. Ο παίκτης είναι συγκεντρωμένος στο Μουντιάλ και οι διαδικασίες είναι σε αναμονή», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.
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Θυμίζουμε πως η ρήτρα του Πινέδα για ομάδα της Λατινικής Αμερικής είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο του 30χρονου χαφ έχει ισχύ για ακόμα ένα χρόνο και πρόθεση της ΑΕΚ είναι να ανανεώσουν τη συνεργασία τους.
Ο Πινέδα προέρχεται από ακόμα μια γεμάτη σεζόν με τον Δικέφαλο στο στήθος, καθώς μέτρησε 50 εμφανίσεις, με 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ.
🚨🤠 Sé que puede ser cansado y que es el mismo rumor cada temporada.— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) June 5, 2026
Ahora, a petición de Matías Almeyda, Rayados de Monterrey busca a Orbelín Pineda.
->Contactos iniciados.
->Cláusula de rescisión con AEK, 9.3MDD
->Termina contrato en 2027
Jugador concentrado en Mundial y… pic.twitter.com/CFkGTFubj1
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