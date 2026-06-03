Η ΑΕΚ και ο Νίκολιτς θέλουν να συνεχίσουν για περισσότερο από το 2027 την κοινή πορεία τους και οι συζητήσεις βρίσκονται σε καλά επίπεδα για να προκύψει deal...

Στους Galacticos by Interwetten είχαμε πει πως τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Μάρκο Νίκολιτς έχουν κοινή επιθυμία για να συνεχίσουν την κοινή τους ποιρεία για μετά το 2027, όταν και εκπνέει το σε ισχύ συμβόλαιο τους, με τις δυο πλευρές να είναι σε καλό δρόμο ώστε να συμφωνήσουν για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, όμως εντός του κλαμπ υπάρχει η αισιοδοξία πως εντός της εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα και θα έχουμε υπογραφές και ανακοινώσεις. Μένει να δούμε αν θα πρόκειται για επέκταση έως το 2028, το 2029, ή και το 2030...

Δεν αποκλείεται σειρά να πάρει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με τις επαφές να υπάρχουν σε καθημερινή βάση άλλωστε μεταξύ του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ και του Μάριου Ηλιόπουλου. Έως τώρα δεν υπάρχει κάποια συμφωνία με τον Καταλανό αλλά είναι κάτι που μοιάζει να επιθυμούν και οι δυο πλευρές αν και υπάρχουν πολλά που θα συζητηθούν όπως συμβαίνει και με τον Νίκολιτς...

Ο Σέρβος στην παρθενική του σεζόν στα μέρη μας δημιούργησε σε (άψογη) συνεργασία με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα την ομάδα που έφτασε στην κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της ΑΕΚ και παράλληλα στα προημιτελικά του Conference League, όπου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια μυθική ανατροπή, κόντρα στην μετέπειτα φιναλίστ, Ράγιο Βαγιεκάνο.