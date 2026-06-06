Στη Σερβία κάνουν λόγο για την επόμενη κίνηση της ΑΕΚ μετά την ανανέωση με τον Μάρκο Νίκολιτς, εκτιμώντας ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία και με τον Λούκα Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ αναμένεται σύντομα να οριστικοποιήσει την επέκταση του συμβολαίου του Μάρκο Νίκολιτς ως το 2029, ενώ όπως είχε τονίσει και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στη συνέντευξη που είχε δώσει στη Σερβία μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, συζητήσεις θα υπήρχαν και με τον Λούκα Γιόβιτς.

Μάλιστα ο ίδιος ο Γιόβιτς μιλώντας στο ίδιο μέσο στη Mozzart Sport είχε τονίσει πως «θα ήθελα να μείνω άλλη μία χρονιά στην Αθήνα, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να κάνω πολύ περισσότερα», με το συμβόλαιό του να είναι σε ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027.

Η σερβική ιστοσελίδα Informer αναφέρεται στην εξαιρετική πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα και στα 21 τέρματα που σημείωσε με την ΑΕΚ και προσθέτει ότι «η ανανέωση του συμβολαίου του αποτελεί προτεραιότητα για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι αν δεν κατάφερναν να φτάσουν σε συμφωνία πιθανότατα θα προσπαθούσαν να πουλήσουν τον Γιόβιτς για να μην φύγει του χρόνου ως ελεύθερος καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σέρβο φορ».

Ωστόσο, η εκτίμηση του σερβικού Μέσου είναι πως ΑΕΚ και Γιόβιτς μάλλον θα δώσουν τα χέρια για νέο συμβόλαιο, λαμβάνοντας υπόψιν και τις δηλώσεις του ίδιου του παίκτη ότι περνάει εξαιρετικά στην ΑΕΚ και στην Αθήνα: «Όπως φαίνεται δεν αναμένονται δυσκολίες για να ανανεώσει. Ο Γιόβιτς έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ΑΕΚ και είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη ζωή στην Αθήνα και από τις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του τίτλου προκύπτει ότι δεν θα είχε αντίρρηση να υπογράψει νέο συμβόλαιο».