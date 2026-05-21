Νίκολιτς: «Τώρα μας βλέπουν ως πραγματική απειλή, στόχος η ελίτ του Champions League»

Ο Μάρκο Νίκολιτς παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στη σερβική MozzartSport τονίζοντας ότι νιώθει καταπληκτικά στην ΑΕΚ και υπογραμμίζοντας ότι ο πήχης μετά τον τίτλο ανεβαίνει με επόμενο στόχο τη League Phase τουChampions League.

Στο περιθώριο της παρουσίας της στην Αθήνα για τη φιέστα της ΑΕΚ, η γνωστή σερβική ιστοσελίδα Mozzart Sport, εκτός από τη συνέντευξη του Λούκα Γιόβιτς, συναντήθηκε και με τον Μάρκο Νίκολιτς στη Γλυφάδα.

Ο Σέρβος κόουτς της Ένωσης έδωσε μια συνέντευξη... ποταμό στους συμπατριώτες του. Σε αυτήν τόνισε ότι νιώθει καταπληκτικά στην ΑΕΚ και πως απόλαυσε την επιτυχημένη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου, πλέκοντας το εγκώμιο του κόσμου της ομάδας για την υποστήριξη και την αγάπη που έδειξε σε αυτήν όλη τη σεζόν σε κάθε γήπεδο.

Ο Νίκολιτς υπογράμμισε πως την επόμενη σεζόν θα βλέπουν την ΑΕΚ ως πραγματική απειλή και πως ο πήχης ανεβαίνει, κάτι που σημαίνει ότι ο σύλλογος πρέπει να βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα, ενώ ο στόχος είναι η Ένωση να παίξει στην ελίτ του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη Mozzart Sport:

Για το αν είναι ο καλύτερος Σέρβος προπονητής: «Δεν έχω καμία πρόθεση να ανταγωνιστώ οποιονδήποτε από τους συναδέλφους μου. Πραγματικά ποτέ δεν μετρώ τον εαυτό μου με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί ποιος από εμάς είναι καλύτερος ή πιο επιτυχημένος. Πολύ απλά, απολαμβάνω τη δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πραγματικά μου αρέσει εδώ, μαζί με το επιτελείο μου. Όπου κι αν βρεθήκαμε, λίγο-πολύ πετύχαμε αποτελέσματα. Αυτό είναι που με κινεί και όλους εμάς μαζί. Αυτό είναι πάντα το κίνητρό μου. Βρίσκομαι σε ένα ομαδικό άθλημα, οπότε μια ατομικιστική προσέγγιση σε αυτά τα πράγματα μου φαινόταν πάντοτε κάπως ξένη. Παρότι υπάρχουν ατομικά βραβεία, για πρώτο σκόρερ, παίκτη ή ασίστ, καθώς και για καλύτερο προπονητή, πάντα αναρωτιέμαι πόσο πραγματικά μετρήσιμα είναι. Όλοι εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον. Όποιος έχει δουλέψει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ ή στην υδατοσφαίριση γνωρίζει πόσο ζωτικής σημασίας είναι αυτό. Φυσικά, οι παίκτες και οι προπονητές είναι οι πιο προβεβλημένοι, αλλά οι άνθρωποι που κουρεύουν το γρασίδι, οι μάγειρες και οι σερβιτόροι στη βάση, ο οδηγός του πούλμαν, όλοι προσφέρουν ενέργεια».

Για την επιτυχημένη του πρώτη του χρονιά με την ΑΕΚ: «Νιώθω καταπληκτικά. Το λέω αυτό χωρίς καμία ψεύτικη μετριοφροσύνη. Πραγματικά αισθάνομαι υπέροχα, μαζί με το επιτελείο μας και τις οικογένειές μας που βρίσκονται εδώ. Αυτές είναι μερικές από τις πιο όμορφες ημέρες της ζωής μας. Δεν εννοώ μόνο αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αλλά ολόκληρη τη χρονιά. Όσοι από εμάς βρισκόμαστε μέσα στη διαδικασία γνωρίζουμε ότι η απόλαυση βρίσκεται σε αυτή την καθημερινή διαδικασία. Οι φίλαθλοι συνήθως χαίρονται περισσότερο στο τέλος, όταν έρχονται τα τρόπαια και τα κύπελλα και αυτό αποτελεί μια ικανοποίηση, αλλά για μένα, η απόλαυση ήταν όλη η χρονιά και η διαδρομή που διανύσαμε. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συνέντευξής μας τον Νοέμβριο, αξιολογούσαμε την κατάσταση, και τώρα μπορούμε επιτέλους να τραβήξουμε τη γραμμή στο τέλος της σεζόν. Ήταν απίστευτα επιτυχημένη και απόλαυσα τα πάντα. Από την πρώτη μέρα, και ιδιαίτερα αυτές τις τελευταίες».

Για το ότι του λείπει ύπνος καθώς οι πανηγυρισμοί μετά τη φιέστα κράτησαν μέχρι το πρωί: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κοιμηθεί εδώ και οκτώ ημέρες. Είχα την πολυτέλεια ενός καλού βραδινού ύπνου την περασμένη Τρίτη, καθώς πήγαμε στη Θεσσαλονίκη μία ημέρα νωρίτερα για τον αγώνα της Τετάρτης, και πρόλαβα μία νύχτα εδώ επειδή ο εορτασμός ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν πριν από οκτώ ημέρες. Εκείνη η στιγμή ήταν πολύ πιο έντονη από αυτή μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, επειδή ήταν η άμεση στιγμή της κατάκτησης του τίτλου. Και κυριολεκτικά διαρκεί ημέρες: στο γήπεδο, στην προπόνηση, στις ανοιχτές προπονήσεις, όπου κι αν εμφανιστείς. Είχαμε γεύματα, μετά τη βραδιά στα μπουζούκια μετά τον αγώνα, έπειτα το γήπεδο... Έχω χάσει το μέτρημα όλων των εορτασμών».

Για το γεγονός ότι είπε πως οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί μπορεί να είναι επικίνδυνοι: «Απολύτως. Το είπα αυτό στη συνέντευξη Τύπου, αλλά όχι για να αποθαρρύνω τον ίδιο τον εορτασμό, αυτές είναι ημέρες χαράς. Οι άνθρωποι εδώ ξέρουν να γιορτάζουν, και πρέπει να το κάνουν. Αν κάποιος ξέρει πώς να γιορτάζει, αυτοί είναι οι Έλληνες. Αυτό που ζήσαμε αυτή τη σεζόν ήταν απίστευτο. Παίξαμε έναν αγώνα πρωταθλήματος στον Βόλο, στον Βορρά, 350 έως 400 χιλιόμετρα από την Αθήνα, και 22.000 φίλαθλοί μας εμφανίστηκαν σε εκτός έδρας παιχνίδι! Είκοσι δύο χιλιάδες. Κρήτη, Σέρρες... όπου κι αν πηγαίνουμε, έξι, επτά, οκτώ χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ εμφανίζονται. Στη Φλωρεντία, οι ντόπιοι δεν ήξεραν τι να κάνουν μαζί τους. Είχαμε 1.200 εισιτήρια, αλλά 8.000 φίλαθλοι εμφανίστηκαν στην πόλη, οπότε οι Ιταλοί άνοιξαν έναν ακόμη τομέα και έβαλαν τους άλλους 5.000 κοντά στο Ντουόμο με μια γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Πόσες φορές ζήτησαν ανοιχτή προπόνηση; Οι υποδοχές στα αεροδρόμια, στα ξενοδοχεία... Το έχω πει αυτό ένα εκατομμύριο φορές στους Έλληνες δημοσιογράφους. Δεν είμαι σίγουρος πόσο καλύφθηκε αυτό πίσω στην πατρίδα, αν και εσείς το κάνατε κάτι περισσότερο από επαγγελματικά, και σας ευχαριστώ γι’ αυτό. Όλη εκείνη η διαδρομή δημιούργησε μέσα μου ένα απίστευτο αίσθημα υποχρέωσης. Νιώθαμε τόση αγάπη όλον αυτόν τον καιρό, που θα ντρεπόμουν να μην ανταποδώσω κάτι. Δεν πιστεύω ότι έπρεπε οπωσδήποτε να κατακτήσουμε τον τίτλο ως απόλυτη απαίτηση, αλλά έπρεπε να κάνουμε τα πάντα — και ακόμη περισσότερα — για να τους το ανταποδώσουμε. Πιστεύω ότι τους το ανταποδώσαμε με τον πιο όμορφο δυνατό τρόπο».

Για το ότι οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού θα πρέπει σύντομα να δουλεύουν για τη νέα σεζόν: «Όσο για τους εορτασμούς, πρέπει να γίνουν, είναι για τους φιλάθλους, τους παίκτες και όλους όσοι αγαπούν τον σύλλογο. Οι υπόλοιποι από εμάς έχουμε δικαίωμα σε λίγες ημέρες χαλάρωσης γιατί, δόξα τω Θεώ, αυτή η διακοπή δεν θα είναι σαν καμία προηγούμενη. Η προετοιμασία δεν ξεκινά πριν από τις 6 Ιουλίου λόγω της απευθείας συμμετοχής μας στα playoffs του Champions League, και το ελληνικό πρωτάθλημα αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Θα έχουμε μια μεγάλη προετοιμασία, όπως πρέπει, και αρκετό χρόνο για ξεκούραση. Ωστόσο, όσοι από εμάς βρισκόμαστε στον σύλλογο θα πρέπει να επιστρέψουμε στη δουλειά σε πέντε ή έξι ημέρες. Ξέρω από εμπειρία ότι η σεζόν μετά από κατακτήσεις τίτλων είναι ασύγκριτα πιο απαιτητική και πιο περίπλοκη».

Για το ότι η επόμενη σεζόν θα είναι πιο απαιτητική καθώς όλοι θα κυνηγάνε να ρίξουν την ΑΕΚ από την κορυφή: «Όλοι θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι αυτή τη σεζόν. Αν φέτος ξεκινήσαμε από θέση αουτσάιντερ, αντικειμενικά ως η τέταρτη ομάδα στην κατάταξη, την οποία κανείς δεν περίμενε στην κορυφή, τώρα μας βλέπουν ως πραγματική απειλή. Δεν είναι μόνο ο τίτλος, είναι και οι εμφανίσεις μας στην Ευρώπη και στα ντέρμπι. Έχουμε αλλάξει την κατάσταση κατά 180 μοίρες σε σύγκριση με το τέλος της περσινής σεζόν, όταν ο σύλλογος έχασε και τα έξι ντέρμπι στα play offs. Τώρα, είμαστε αήττητοι εδώ και δέκα αγώνες στα ντέρμπι. Ο ανταγωνισμός εδώ είναι εξαιρετικά σοβαρός: ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός με τεράστια μπάτζετ, αλλά και ο ΠΑΟΚ επίσης. Είναι σοβαροί από κάθε άποψη, ποδοσφαιρικά, οικονομικά και παραδοσιακά. Επιπλέον, αυτό που ήταν αρκετό φέτος δεν θα είναι αρκετό του χρόνου. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε όλα, σε κάθε επίπεδο: από το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο μέχρι την οργάνωση του συλλόγου. Πρέπει να ανεβάσουμε τα πάντα κατά ένα ορισμένο ποσοστό ώστε να επαναλάβουμε κάτι παρόμοιο την επόμενη χρονιά».

Για το ότι είναι λίγο βραχνιασμένος: «Εδώ και μέρες δεν έχω φωνή, αλλά αυτή είναι η μικρότερη θυσία που μπορεί να κάνει κανείς. Ο εορτασμός ήταν πραγματικά εκπληκτικός. Πρέπει όμως να δουλέψω λίγο το τραγούδι μου. Ο Πρόεδρος είναι σοβαρός ανταγωνιστής εκεί, είναι σχεδόν επαγγελματίας, τραγουδάει κάθε μέρα κι εγώ δεν μπορώ να τον ανταγωνιστώ, χαχαχα! Υπάρχουν προπονητές που τραγουδούν καλύτερα από μένα, ο Σάβο Μιλόσεβιτς είναι ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό, είναι πολύ καλύτερος. Και υπάρχουν κι εκείνοι που αγαπούν να τραγουδούν αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καλύτεροι από μένα. Εγώ βρίσκομαι κάπου στη μέση, το απολαμβάνω, αλλά δεν πιάνω συχνά το μικρόφωνο».

Για το ότι οι εορτασμοί του τίτλου ήταν έντονοι: «Η πρώτη νύχτα μετά την κατάκτηση του τίτλου ήταν καθαρή φαντασία, τόσο μέσα όσο και έξω από το γήπεδο. Αργότερα ήρθαν οι «Άφθαρτοί» μου, οι βετεράνοι της Ραντ, η παρέα με την οποία είχα επισκεφθεί το Άγιο Όρος πριν από λίγα χρόνια μαζί με φίλους από την Παρτίζαν, μια ομάδα πρώην παικτών μου, προσωπικοί φίλοι, ο δικηγόρο μου... ήμασταν περίπου 50 άτομα. Γιορτή μετά τη γιορτή, όπως πρέπει. Κάναμε μια μικρή παύση στη Θεσσαλονίκη και μετά συνεχίστηκε στην Αθήνα. Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπους να γιορτάζουν τόσο πολύ όσο εδώ, αλλά ταιριάζει στη νοοτροπία τους. Είναι όμορφο και σίγουρα υπάρχει λόγος για γιορτή. Οι Έλληνες είναι γεμάτοι ευφορία, ακριβώς όπως κι εμείς».

Για το ότι οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί και για το αν ο επόμενος στόχος είναι η League Phase του Champions League: «Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Παίζουμε στα playoffs του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε εξασφαλισμένη συμμετοχή στους ομίλους του Europa League και πιθανότητα παρουσίας στην ελίτ διοργάνωση. Βρισκόμαστε στο όριο του να είμαστε ισχυροί στην κλήρωση, παρότι τριπλασιάσαμε τον συντελεστή του συλλόγου αυτή τη σεζόν. Το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά είχε μια ανοδική χρονιά. Τέσσερις ομάδες αγωνίζονταν στις τελικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Οι Έλληνες θα αποκομίσουν τα πραγματικά οφέλη αυτής της σεζόν το καλοκαίρι του 2027/28, όταν θα έχουν έναν απευθείας εκπρόσωπο στο Champions League και έναν δεύτερο στα προκριματικά».

Για το αν ήρθε στο ελληνικό ποδόσφαιρο την ιδανική στιγμή: «Είχα κάποιες μικρές προκαταλήψεις ή έλλειψη γνώσης πριν έρθω, αλλά αυτές είναι ιστορικές ημέρες για το συλλογικό ποδόσφαιρο εδώ. Η Ελλάδα οδεύει προς το Top 10 της βαθμολογίας των συντελεστών. Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι οι σύλλογοι έδειξαν πως είναι ικανοί όχι μόνο να συμμετέχουν αλλά και να ανταγωνίζονται πραγματικά. Ο Ολυμπιακός έφτασε σε τελικό, ενώ οι ομάδες προκρίνονται από τους ομίλους τους και συγκεντρώνουν βαθμούς. Μπορεί κανείς να δει την εισροή χρημάτων στους τέσσερις μεγάλους συλλόγους, με τον Άρη ως πέμπτο. Ο Ηρακλής επέστρεψε επίσης με τεράστια βάση φιλάθλων... Επομένως, το Champions League είναι ξεκάθαρος στόχος».

Για το πόσο δύσκολη θα είναι η προετοιμασία για να μπει η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League: «Θα έχουμε ένα μειονέκτημα γιατί δεν θα προερχόμαστε από πλήρη αγωνιστικό ρυθμό. Υπάρχει πιθανότητα να παίξουμε το Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ πριν από αυτό, μια ευκαιρία για ακόμη ένα τρόπαιο, αλλά αυτό ακόμη εξετάζεται. Πιθανοί αντίπαλοι στην κλήρωση είναι ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η Λεχ Πόζναν, η Σλόβαν Μπρατισλάβας... όποιος κι αν είναι, πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί αυτό είναι πρωτίστως ζωτικής οικονομικής σημασίας για τον σύλλογο. Η διαφορά στα χρηματικά έπαθλα μεταξύ του Champions League και του Europa League είναι τεράστια, πολύ μεγαλύτερη από τη διαφορά ανάμεσα στο Europa League και το Conference League. Εγώ και το επιτελείο μου έχουμε βρεθεί ξανά στο Champions League, έχουμε περάσει από αρκετές πορείες στο Europa League και τώρα στο Conference League με την ΑΕΚ. Θέλουμε ξανά αυτό το επίπεδο της ελίτ».

Για το αν θα ήθελε η κλήρωση να τον φέρει αντίπαλο με τον Ερυθρό Αστέρα: «Ο Ερυθρός Αστέρας είναι ο αθλητικός μας αντίπαλος, μιλώντας από τη σκοπιά των Παρτιζάνων και ένας σύλλογος που έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Διαθέτουν τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία και είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Θα παίξω απέναντι σε όποιον μας φέρει η κλήρωση. Δεν φοβόμαστε κανέναν, όπως δείξαμε αυτή τη σεζόν, αλλά σεβόμαστε τους πάντες. Ο σεβασμός προς τον αντίπαλο είναι το θεμέλιο ενός καλού αποτελέσματος. Κάθε μορφή αλαζονείας πληρώνεται ακριβά και δεν θα επιτρέψουμε στους εαυτούς μας κάτι τέτοιο».

Για το αν αυτή η απάντηση θα έκανε ακόμα και τους πιο φανατικούς οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα να τον δουν διαφορετικά: «Κοιτάξτε, αυτές είναι οι δικές μας τοπικές, εντελώς λανθασμένες εμμονές. Από τα 50 άτομα στη γιορτή μου, τουλάχιστον οι μισοί ήταν οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα. Είναι φίλοι μου. Δηλαδή όλοι οι φίλοι μου πρέπει να είναι οπαδοί της Παρτίζαν ή της Ραντ; Ο Ντέγιαν Σάβιτς γιόρτασε μαζί μας χθες, δεν θα έχει πρόβλημα να τον αναφέρω. Έχω μιλήσει με τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς δέκα φορές τις τελευταίες δέκα ημέρες. Έχουμε δουλέψει στις ίδιες χώρες, Σερβία, Ουγγαρία, Ρωσία και μιλάμε συχνά. Επειδή δεν το δημοσιοποιώ, δεν σημαίνει ότι αυτές οι σχέσεις δεν υπάρχουν. Αν κάποιοι μειώνουν τα πράγματα σε τόσο χαμηλό επίπεδο, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές: ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ο μεγαλύτερος αντίπαλός μου όσο ήμουν στην Παρτίζαν. Το να τους νικάω είναι η μεγαλύτερη αθλητική μου επιθυμία, δεν υπάρχει πιο γλυκιά νίκη. Αν βρεθώ ποτέ ξανά στην Παρτίζαν, φυσικά και θα θέλω να νικήσω τον Ερυθρό Αστέρα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Είναι αυτό αφύσικο; Την ίδια στιγμή, έχω τόσους πολλούς φίλους ανάμεσα στους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα, όπως ο Αντρέι Καλουτζέροβιτς, που ήταν επίσης στην Αθήνα για τους εορτασμούς, και πολλούς άλλους. Ας σκέφτεται ο καθένας ό,τι θέλει. Αυτό είναι το τίμημα του διαδικτύου, όπου ο καθένας μπορεί να γράφει χωρίς ευθύνη. Δεν είμαι καθόλου φίλος αυτού».