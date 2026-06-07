Η ΑΕΚ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Σταύρο Πήλιο για ανανέωση της συνεργασίας τους, καθώς το συμβόλαιο με τον 25χρονο μπακ μπαίνει στον τελευταίο του χρόνο.

Η ΑΕΚ από νωρίς έχει αρχίσει την δουλειά για την επόμενη ημέρα μετά τη σεζόν της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Δικέφαλος έχει κάνει την πρώτη του μεταγραφή με την προσθήκη του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, είναι κοντά στο να «δέσει» το δίδυμο που έχτισε την απόλυτα επιτυχημένη ομάδα της περασμένης σεζόν, τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέ Ριμπάλτα, ενώ στην ατζέντα είναι και οι ανανεώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους.

Εκτός φυσικά από τις περιπτώσεις των Ορμπελίν Πινέδα και Λούκα Γιόβιτς η Ένωση έχει αρχίσει τις επαφές της για να «δέσει» και τον Σταύρο Πήλιο, του οποίου το συμβόλαιο επίσης εκπνέει το καλοκαίρι του 2027.

Πρόθεση των Κιτρινόμαυρων είναι να επιβραβεύσουν τον 25χρονο αριστερό μπακ για τη σημαντική του εξέλιξη και τη σημαντική συμβολή του στην πορεία της ΑΕΚ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, όντας βασική επιλογή για τη θέση του.

Εφόσον βρεθεί η χρυσή τομή ο Πήλιος θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια και με αυξημένες αποδοχές.

Η ΑΕΚ απέκτησε τον διεθνή με την Αλβανία οπισθοφύλακα τον Ιούλιο του 2023 από τον ΠΑΣ Γιάννινα και έκτοτε μετράει 73 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 9 ασίστ. Την περασμένη σεζόν ο Μάρκο Νίκολιτς τον χρησιμοποίησε σε 40 ματς και μοίρασε 6 ασίστ.