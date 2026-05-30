Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς θέλουν να επαναλάβουν στην ΑΕΚ και φέτος το καλοκαίρι τον επιτυχημένο αγωνιστικό σχεδιασμό, έχοντας αποδείξει ότι διαθέτουν το know-how.

Η εμπιστοσύνη που έδειξε ο Μάριος Ηλιόπουλος στους Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς απέδωσε καρπούς με τη δουλειά του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ και του Σέρβου προπονητή να οδηγεί την Ένωση στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και ως τα προημιτελικά του Conference League στην πρώτη σεζόν του Νίκολιτς στην τεχνική ηγεσία των κιτρινόμαυρων.

Ο Ριμπάλτα τρέχει ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ, όπως έχει πει και ο ίδιος, μπαίνοντας στην τρίτη μεταγραφική περίοδο κατά την οποία μαζί με τον Νίκολιτς θέλουν να τελειοποιήσουν το πλάνο που έχουν στο μυαλό τους με τις 3+1 κινήσεις που χρειάζεται να γίνουν (στόπερ, χαφ, μεσοεπιθετικός/εξτρέμ συν ακόμη ένα χαφ). Μια μεταγραφική περίοδος κατά την οποία η ΑΕΚ έχει τον χρόνο με το μέρος της έχοντας το πρώτο ματς για τα play offs του Champions League στις 18/19 Αυγούστου.

Στόχος, όπως είπε και ο ίδιος ο Ριμπάλτα, είναι να μπει επιπλέον ποιότητα στο ρόστερ δείχνοντας τη μεγάλη φιλοδοξία που υπάρχει καθώς το πρότζεκτ εξελίσσεται και χρειάζεται να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Στην ΑΕΚ υπάρχει ήδη η επιτυχημένη συνταγή των μεταγραφών των τελευταίων περιόδων γιατί εκτός της εξαιρετικής δουλειάς του Νίκολιτς και οι εύστοχες -στην πλειοψηφία τους- επιλογές που έγιναν στις προσθήκες πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Σέρβου τεχνικού έκαναν τη διαφορά.

Το θετικό πρόσημο στις μεταγραφές συνολικά

Για παράδειγμα ο Ραζβάν Μαρίν αποδείχθηκε μια εξαιρετική προσθήκη στη μεσαία γραμμή και value for money για το μικρό ποσό του 1 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκε, ενώ ο Φιλίπε Ρέλβας ανέβασε φοβερά το επίπεδο στην άμυνα και τα 3,2 εκατ ευρώ που χρειάστηκε να ξοδέψει η ΑΕΚ φαντάζουν αυτή τη στιγμή πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που μπορεί να πιάσει μια μελλοντική πώλησή του. Πολύ επιτυχημένη φυσικά και η προσθήκη του Λούκα Γιόβιτς, ενός παίκτη top επιπέδου έτσι κι αλλιώς, και φυσικά του Μπάρναμπας Βάργκα τον Ιανουάριο που ενίσχυσε σημαντικά τη γραμμή κρούσης στον τρόπο παιχνιδιού του Νίκολιτς.

Ακόμα και ο Ντέρεκ Κουτέσα μπορεί να μην έδωσε πολλά εντός των συνόρων, αλλά βοήθησε πολύ στην Ευρώπη και όπως και ο Τζέιμς Πένραϊς μπορεί να εκμεταλλευτούν τη δεύτερη χρονιά τους. Υπάρχουν και περιπτώσεις που η ΑΕΚ πήρε λίγα ως καθόλου, όπως οι Ζοάο Μάριο και Μάρκο Γκρούγιτς, ωστόσο οι περισσότερες επιλογές είχαν θετικό πρόσημο και αυτό πιστώνεται στους Ριμπάλτα και Νίκολιτς.

Πάνω σε αυτό το επιτυχημένο μονοπάτι θα βαδίσει με προσεκτικές κινήσεις και το φετινό καλοκαίρι η ΑΕΚ στα μεταγραφικά της. Ο Ριμπάλτα άλλωστε είναι ένας διευθυντής ποδοσφαίρου που ξέρει άριστα την αγορά, χτυπώντας εκεί που πρέπει και όπως πρέπει, αθόρυβα και με μεθοδικό τρόπο.