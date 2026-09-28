Δείτε την ώρα και το μέρος στο οποίο θα διεξαχθούν οι δύο φιλικές αναμετρήσεις της ΑΕΚ με την Athens Kallithea και τον Παναιτωλικό.

Η ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενη την παρατατεμάνη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, αποφάσισε να προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια με ομάδες της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας, ώστε να διατηρήθει στο κατάλληλο αγωνιστικό επίπεδο, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συγκεκριμένα η Ένωση θα δώσει δύο αγώνες, ένα κόντρα στην Athens Kallithea την Τρίτη (29/09) και ένα απέναντι στον Παναιτωλικό την Κυριακή (04/10). Αμφότερες οι αναμετρήσεις, που θα έχουν περισσότερο προπονητικό χαρακτήρα, έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις νέες εγκαταστάσεις του Ellinikon Park στο Ελληνικό με ώρα έναρξης στις 11 το πρωί.

Οι δύο αυτοί αγώνες θα διεξαχθούν στο Ελληνικό και όχι στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου, επειδή τα περισσότερα γήπεδα στα Σπάτα βρίσκονται σε διαδικασία επανασποράς και δεν είναι κατάλληλα για παιχνίδια.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα, προτού ταξιδέψει στην Αγγλία για να αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Μάντσεστερ Σίτι για το Champions League.