Νίκολιτς για το Δίκτυο Ακαδημιών ΑΕΚ: «Το εξαπλώνετε σε όλη την Ελλάδα και αυτό θα δώσει καλά αποτελέσματα»

Ο Μάρκο Νίκολοιτς είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων συλλόγων στο Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ στο επιμορφωτικό σεμινάριο που έλαβε χώρα το σαββατοκύριακο.

Το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικτύου Ακαδημιών ΑΕΚ για τη σεζόν 2026-27 πραγματοποιήθηκε το σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου 2026. Οι 22 συνεργαζόμενοι σύλλογοι εκπροσωπήθηκαν σε αυτό το διήμερο σε Νέα Φιλαδέλφεια και Σπάτα, στην πρώτη από τις τρεις ανά σεζόν συναντήσεις τους.

Στη διάρκεια της δεύτερης μέρας των εργασιών του Σεμιναρίου, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προπόνηση της ομάδας της ΑΕΚ και στη συνέχεια να συνομιλήσουν με τον κ. Μάρκο Νίκολιτς. Η συνάντηση έγινε μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, με τον προπονητή της ομάδας να στέκεται στη σημασία του έργου που επιτελεί το Δίκτυο και η Ακαδημία συνολικά.

Ο κ. Νίκολιτς δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Aυτό που κάνετε είναι εκπληκτικό, διότι εξαπλώνετε το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει καλά αποτελέσματα στην εύρεση παικτών και στην ανάπτυξη της εικόνας του συλλόγου.

Ενδιαφέρομαι πολύ για αυτό που κάνετε. Φυσικά, είμαι τυχερός που έχω τον Ηλία μαζί μου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί να με ενημερώνει για τα πράγματα σχετικά με το δίκτυο και να είστε σίγουροι ότι έχετε έναν σπουδαίο άνθρωπο εδώ, γιατί ξέρω πόσο νοιάζεται για αυτό το δίκτυο. Είναι σαν παιδί του. Εχει μεγάλο κίνητρο να αναπτύξει αυτό το εγχείρημα ακόμη περισσότερο από αυτό το επίπεδο.

Νομίζω ότι είναι τεράστιο αυτό που έχετε πετύχει μέχρι τώρα. Επίσης, όπου κι αν πάμε στην Ελλάδα, σε εκτός έδρας αγώνες από τον Βορρά μέχρι την Κρήτη, πάντα έχουμε κάποιον από το δίκτυο να έρχεται να μας επισκεφθεί με τα παιδιά, με τα μέλη, οπότε είναι επίσης πολύ όμορφο για τους παίκτες να το νιώθουν αυτό, να βλέπουν τι συμβαίνει γύρω τους».

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο πρόγραμμα της πρώτης μέρας στην αίθουσα συνεντεύξεων της ALLWYN Αrena περιλαμβάνονταν σε αυτό εισηγήσεις του κ. Ηλία Κυριακίδη (Από την Οργάνωση στην Ανάπτυξη Ακαδημίας) και του συντονιστή τμημάτων Ακαδημίας ΑΕΚ Κ10-Κ14 κ. Γιώργου Γκούρτσα (Οργανωτικός και Αγωνιστικός σχεδιασμός Ακαδημίας - Νέα Δομή Προπονητικής μονάδας) ενώ οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στα Μουσεία Ιστορίας της ΑΕΚ και Προσφυγικού Ελληνισμού.

Τις εργασίες της πρώτης μέρας παρακολούθησαν ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας της ΑΕΚ κ. Γιώργος Γεωργιάδης και ο άμεσος συνεργάτης του κ. Αλέξης Αλεξιάδης. Παρόντες ήταν και πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, οι κ. Στέλιος Μανωλάς, Τάκης Καραγκιοζόπουλος, Χρήστος Βασιλόπουλος και Χάρης Κοπιτσής.